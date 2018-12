Antonio Tejado, los motivos por los que entra en 'GH DÚO'

MADRID, 28 (CHANCE)

Esta semana se ha dado a conocer una nueva pareja que acompañará a Kiko Rivera y a Irene Rosales en el nuevo reality que está preparando Telecinco, GH DÚO. Los nombres de estos dos nuevos concursantes no eran, nada más y nada menos, que los de Antonio Tejado y su pareja Candela Acevedo.

Una noticia que nos dejaba a todos muy sorprendiddos, pues nadie se esperaba que esta pareja decidiera exponerse de esta manera cuando, a pesar de sus crisis, han mantenido siempre su relación de una manera muy discreta. Tras esto, pudimos hablar, en exclusiva, con el ex de Chayo Mohedano, quien nos ha aclarado los motivos por los que ha decidido entrar en la casa de Guadalix de la Sierra, además de analizar cómo será la convivencia con su pareja y con su amigo Kiko Rivera.

CHANCE: ¿Te ha costado mucho convencer a Candela?

Antonio Tejado: Bueno, lo hemos hablado y creo que es una experiencia que debemos hacer. Como en anteriores realities creo que no he estado a la altura, quiero que el público me conozca y hacerlo lo mejor posible.

CH: Después de las crisis que habéis tenido, ¿no te preocupa la convivencia?

A.T: Yo creo que todo en la vida tiene un punto de locura para que las cosas salgan bien. A ver dónde nos lleva.

CH: ¿Candela encantada y decidida no?

A.T: Sí.

CH: ¿Crees que hará un buen papel?

A.T: Yo creo que sí, es una niña encantadora y creo que lo hará muy bien.

CH: ¿Te ves ganador?

A.T: No, voy hacerlo lo mejor que pueda.

CH. ¿Sabes los compañeros que tienes por ahora no? Kiko Rivera, que es amigo tuyo, e Irene Rosales.

A.T: Sí. Me llevo muy bien con él, la verdad que me siento afortunado que estén ellos allí también.

CH: Compañeros y rivales...

A.T: Sí, pero nos conocemos desde pequeños y seguro que vamos a revivir muchas cosas y pasaremos buenos ratos.