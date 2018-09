Antonio Banderas llama la atención por su curiosa forma de aplaudir

Multitud de medios internacionales se han hecho eco de un detalle de la gala de los Emmy celebrada el pasado 17 de septiembre. La curiosa forma de aplaudir de Antonio Banderas. Tanto les ha llamado la atención que esta técnica ha sido comparada con la utilizada por Nicole Kidman en los Oscar de 2017 y que también fue muy comentada en todo el mundo.

El actor español, que estaba nominado por su papel en Genius: Picasso, apareció en cámara aplaudiendo de la siguiente manera:

Esta acción, que probablemente pasó desapercibida, ha sido objeto hasta de tertulias televisivas, como la que se ha producido en un medio australiano en la que han comentado esta “extraña técnica”. Incluso uno de los presentadores se atreve a decir que estaba imitando palmadas flamencas.

Debido a la repercusión, el propio actor ha compartido el fragmento con un ¡Ole! en su cuenta de Twitter junto a su familia: