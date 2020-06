Las redes sociales se volvieron a llenar este miércoles de momentos y recuerdos protagonizados por nuestros políticos y nuestros famosos, así como figuras del mundo del deporte. En las últimas horas, el alcalde y la vicealcaldesa de Madrid, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, han celebrado la vuelta del fútbol a la capital fotografiándose con las camisetas de sus respectivos equipos. También en el ámbito del deporte, el exjugador del FC BarcelonaAndrés Iniesta ha subido una imagen acompañado de su hijo menor, Romeo, que ya apunta maneras dando patadas a un balón.

Además, personajes del mundo de la televisión también han compartido fotografías con sus seguidores. Ha sido el caso de Alaska y Mario, Iker Jiménez, Paz Padilla y Sara Carbonero. A continuación repasamos las imágenes más importantes de la jornada.

Alaska y Mario celebran su aniversario de boda

Los cantantes y estrellas de la televisión Alaska y Mario han querido compartir con sus seguidores una imagen de la celebración de su 21º aniversario de bodas. "Pues lo dicho: a por otros 21 años más @alaskaoficial Te quiero. Gracias por recopilar nuestra banda sonora de todos estos años. Y a @pedro.munster por la ejecución y logística. Nunca un primer beso fue tan total, prometedor y premonitorio de que vendrían muchos más. Y los que quedan. Estás avisada niña", ha escrito Mario como dedicatoria para Alaska en este día tan especial.

Almeida y Villacís, distintos colores y misma ilusión

LaLiga Santander regresa por fin este jueves a nuestro país con la celebración del derbi entre Sevilla y Betis. Otro derbi más amistoso, sin embargo, es el que han protagonizado el alcalde y la vicealcaldesa de Madrid, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, que han querido festejar la vuelta de la competición enfundándose las elásticas de sus equipos respectivos, Atlético de Madrid y Real Madrid. Lo han hecho en un acto al que también han asistido el presidente del club colchonero, Enrique Cerezo, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El 'modus operandi' de Iker Jiménez

El popular presentador de 'Cuarto milenio' ha publicado en sus redes sociales una curiosa imagen sobre el modo en que prepara sus programas de televisión. En la fotografía, pueden verse varios folos llenos de anotaciones. Jiménez, además, ha acompañado la imagen de un texto sobre todo tipo de teorías conspiranoicas que algunos se montan acerca de él: "Pagado por el 5G, por Bill Gates, por El Cabal, por la masonería, por el comunismo y hasta por Trump. Eso es lo que me escriben hoy por #LaEstirpedelosLibres última. Y lo dicen en serio.

De haberlo sabido me hubiese forrado solo con este episodio. No sé negociar", ha dicho con ironía Jiménez.

Iniesta hace de padre con un balón de por medio

El exjugador del FC Barcelona Andrés Iniesta ha colgado en su cuenta de Instagram una fotografía con su hijo menor, Romeo. En la imagen, puede verse al actual centrocampista del Vissel Kobe y al pequeño Romeo jugando con un balón. "Primeros pasos", ha escrito el orgulloso papá acerca de su hijo, que sin duda ya apunta maneras en lo que dar patadas a un balón se refiere.

Paz Padilla, entre bastidores de 'La que se avecina'

La actriz Paz Padilla ha colgado un divertido vídeo con su compañera de reparto en la serie 'La que se avecina' Carlota Boza. "Entre secuencias nos ponemos a punto", ha escrito Padilla en el pie de la publicación, y es que el vídeo muestra una especie de coreografía en la que Boza "activa" a la actriz gaditana tirando de una riñonera que esta lleva puesta. Padilla, entonces, se pone en marcha como si de un motor se tratara.

El posado de Sara Carbonero

La periodista y modelo Sara Carbonero ha saludado la llegada del buen tiempo compartiendo un íntimo posado con sus seguidores. "Golden hour", ha escrito Carbonero junto a la imagen tomada frente al espejo.