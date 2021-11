Ana Guerra deja claro a su vecino que seguirá trabajando en casa pese a sus quejas

MADRID, 24 (CHANCE)

Espectacular con un diseño rojo de Juan Avellaneda con falda voluminosa y top cropped, Ana Guerra ha reaparecido en Tenerife ejerciendo de maestra de ceremonias de los Premios Dial. Pletórica y un poco nerviosa por presentar la gala más importante de la música en español y además hacerlo en casa, la artista canaria ha respondido con rotundidad a su vecino después de que éste haya denunciado en televisión que está harto de oírla cantar a todas horas.

"Estoy feliz, estoy en mi casa, es un reto enorme para mí porque me toca presentar, me toca cantar y me dan un premio también. Voy a reírme y a pasármelo súper bien y a reinvidicar las ganas de todos los cantantes de que esto se siga haciendo" aseguraba una Ana visiblemente nerviosa ante de la gala, confesando que a pesar de hacer sus pinitos como presentadora "por encima de todo quiero que se me reconozca como cantante".

A punto de estrenar nuevo disco y ultimando su gira de conciertos para 2022, la artista ha respondido a su vecino de abajo, que recientemente ha 'denunciado' en televisión que Ana no le deja hacer su vida normal - trabajar en concidiones ni dormir - por pasarse el día entero ensayando. Además de acusarla de cantar a horas intempestivas, Jalal aseguraba que la canaria habla mucho por teléfono y sobre todo en verano escucha todas sus conversaciones. Algo que, como ella misma confiesa, seguiré haciendo. "Trabajo mucho en mi casa para todas las personas que me siguen y si él trabaja en casa yo también", ha dejado claro.

"No me ha minado la moral pero simplemente creo que la tele es muy golosa. Yo lo hubiera hecho de otra manera, creo que se podría haber gestionado de otra manera", ha reprochado Ana a su vecino, asegurando que lo que hago es "trabajar en horario de trabajo, pero los edificios son de pladur".

Además, y sin confesar si tiene ganas de enamorarse después de su ruptura con Miguel Ángel Muñoz, la triunfita ha confesado qué le parece el documental sobre su tata que acaba de estrenar el actor. ¡No te pierdas su opinión en el siguiente vídeo!