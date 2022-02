La "amenaza" de 'elxokas' a Pedro Sánchez por la presión fiscal: "Que no se pasen de listos, porque..."

Joaquín "elxokas" Domínguez es el streaming más grande de World of Warcraft en nuestro país y uno de los más importantes de Europa. Arrancó su andadura en Twitch en 2018 y, desde esa fecha, está considerado como uno de los creadores de contenido más carismáticos en España.

Este año ha obtenido el premio ESLAND a streamer revelación del año y obtuvo un récord de espectadores el mes pasado, con más de 1 millón de personas viendo su participación en los SquidCraft Games. El éxito del 'xokas' es indiscutible, por lo que no pasan desapercibidas muchas de sus opiniones en cuestiones que van más allá de los videojuegos.

Los impuestos y Pedro Sánchez

Esta vez, 'xokas' ha querido hablar de política. El streamer lanzaba el siguiente mensaje: "Qué es lo que pretende hacer el Gobierno, donde hay mucho hijo de la gran p.... al que no le parece suficiente que yo pague la mitad de lo que gano. No es suficiente. Quieren que tire a mi madre a las vías del tren. Entonces, que no se pasen de listos porque me largo a Andorra. Te lo digo así de claro. Y esto es una amenaza al Gobierno. Porque si de verdad van a hacer eso con todo el mundo yo me largo también. No te pases de listo. Yo amo mi país, pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos. O sea, que os calmáis ahora mismo, porque se os está yendo la olla. Estáis empezando a delirar. No os parece suficiente el 60 %".

El vídeo lo ha subido otro conocido creador de contenido online en su cuenta de Instagram, donde ya suma más de 200.000 reproducciones y ha generado comentarios de todo tipo: "El padre de todos", "imposible no querer a este hombre", "la voz del pueblo", "nos pasamos seis meses al año trabajando para el Estado", son algunos de los muchísimos mensajes que apoyan a este streamer.









Lo cierto es que 'xokas' ha defendido siempre que, aunque le cobren muchos impuestos, él iba a seguir tributando en España. Se hizo muy conocido su discurso cuando saltó a la escena mediática lo ocurrido con 'elRubius', otro de los youtubers más conocidos de España y del mundo. Sin embargo, en este momento se ve cómo 'xokas' estalla al argumentar que le van a cobrar más del 50 % de lo que gana en impuestos. Es por ello por lo que lanza su particular "amenaza" a Sánchez y a su Gobierno, planteando un escenario en el que él mismo acabe por abandonar el país para ir a Andorra.

LOS STREAMERS ESPAÑOLES, INDIGNADOS POR LA SUBIDA DE LA COTIZACIÓN A AUTÓNOMOS

Esta denuncia ya la hicieron tanto 'elxokas' como otros famosos creadores de contenido online a finales de enero, tras la última propuesta del ministro Escrivá. Entre los planes de su ministerio, estaría ejecutar una subida de las cuotas para la gran mayoría de los trabajadores por cuenta propia, como podrías ser el caso, precisamente de streamers como 'elxokas'.





Ibai Llanos aseguró en aquel momento que la subida de las cuotas le parecía "una barbaridad". Roma Gallardo, por su parte, decía que se marchaba también a Andorra, ante las palabras de Escrivá asegurando que los autónomos estaban conformes por la nueva subida. Y, 'elxokas', clamaba así en su cuenta oficial de Twitter: "Me parece una barbaridad. Que un tío que tenga un bar y se mate de sol a sol, teniendo un asalariado y gane 18.000 euros y que de ello tengan que comer dos familias o que tengan que comer dos personas, me parece una barbaridad que a ese tío le quites 3.000 euros".

El streamer @elxokas opina sobre la propuesta de las cuotas de autónomos: "Quién ha hecho esto debería de acabar en la cárcel". pic.twitter.com/AYzOgAvPeq — Filosofía Política (@FilosofiaPolti) January 23, 2022

Mientras, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha asegurado que el Gobierno busca lograr un acuerdo "lo más amplio posible" en torno al nuevo esquema de cotización de trabajadores autónomos, si bien advierte de que tiene "un compromiso muy fuerte que cumplir" para sacar adelante una reforma que genera malestar entre los youtubers y streamers.

Te puede interesar: