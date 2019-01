Algunos síntomas de pérdida de memoria pueden indicar problemas de audición, según ha sugerido un estudio llevado a cabo por investigadores del Baycrest Centre (Canadá) y que ha sido publicado en el 'Canadian Journal on Aging'.

Y es que, según los resultados, la mayoría (56%) de los participantes evaluados por problemas de memoria y pensamiento, así como por posibles trastornos cerebrales, tenían alguna forma de pérdida auditiva leve a grave, pero solo alrededor de 20 por ciento usaba audífonos.

"Comúnmente vemos pacientes que están preocupados por la enfermedad de Alzheimer porque su pareja se queja de que no parecen prestar atención o no recuerdan lo que se les dice. Sin embargo, a veces basta con abordar la pérdida de audición para mitigar o solucionar lo que parece ser un problema de memoria. Una persona no va a recordar algo que se le diga si no lo escuchó correctamente", han dicho los expertos.

El estudio ha analizado los resultados de 20 personas que estaban recibiendo una evaluación neuropsicológica en el centro médico canadiense. Todos ellos tuvieron que completar una prueba de detección de audición después de su evaluación cognitiva.

Los neuropsicólogos tuvieron conocimiento de los resultados de las pruebas después de su evaluación inicial, lo que alteró algunas de sus recomendaciones. Por ejemplo, algunos pacientes fueron remitidos a una clínica de audición para una evaluación audiológica completa o para considerar el uso de un audífono, además de recibir educación sobre la pérdida de audición y la comunicación.

"Dado que la pérdida de audición ha sido identificada como un factor de riesgo principal y potencialmente modificable para la demencia, tratarla puede ser una forma de que las personas puedan reducir el riesgo. Las personas que no pueden oír bien tienen dificultades para comunicarse y tienden a retirarse de las actividades sociales como una forma de sobrellevarlas. Esto puede llevar al aislamiento y la soledad, lo que puede afectar la salud cognitiva, física y mental", han zanjado los investigadores.