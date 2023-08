Alejandra Prat desvela cómo es la novia de su hermana Joaquín, Alexia Pla: "Un diez, un diez, está encantado"

MADRID, 8 (CHANCE)

Disfrutando de unas vacaciones muy especiales en Ibiza en compañía de su marido Juan Manuel Alcazar y sus tres hijos, Adriana, Alejandro y Amaro -de 14, 13 y 11 años respectivamente- Alejandra Prat ha sido una de las celebrities que no se ha querido perder la tradicional fiesta 'Flower Power' en la conocida discoteca Pachá de la isla pitiusa.

Un evento al que ha acudido acompañada por su hermano Joaquín Prat, con el que ha presumido una vez más de su maravillosa relación, y en el que la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' nos ha hablado sobre la novia del presentador de 'El programa de Ana Rosa', Alexia Pla, para la que no tiene más que buenas palabras.

"Mi hermano es un diez. Un amor, un gran profesional, una gran persona. Lo tiene todo, está encantado con Alexia y yo también, feliz" confiesa, asegurando que su cuñada es "un diez, un diez". "Pero que te lo cuente Joaquín, que sus cosas te las cuenta él" ha añadido discreta, evitando dar más detalles sobre la mujer con la que su hermano comparte su vida desde hace un año.

Y si hablamos de parejas enamoradas, Alejandra acaba de celebrar su 16º aniversario de boda con Juanma y, como reconoce, el balance no puede ser mejor: "Buenísimo, por muchos más. Yo me volvería a casar cada año, siempre. Cada año decimos 'yo me casaría otra vez'" afirma.

Un gran momento personal que Joaquín y Alejandra comparten con su hermana Andrea Prat, que está a punto de convertirse en madre por tercera vez junto a su marido, Jacobo Millán. "Le queda nada, 15 días, está ya en la recta final y lo está llevando muy bien" nos cuenta, revelando que está deseando verle la carita al nuevo miembro de su popular familia.