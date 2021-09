El alegato del coronel Pedro Baños en pleno Senado que arrasa en redes: "Soy militar, no político"

Hace tan solo unos días, el coronel del Ejército de Tierra, y especialista en geoestrategia, Pedro Baños, participó en una comisión de desinformación en el Senado, donde el militar hizo un análisis de las distintas formas de desinformación que podían afectar directamente a un ciudadano. Cuando el coronel concluyó su intervención, y tras las intervenciones de varios diputados, llegó el turno de Miguel Ángel Gutiérrez, de Ciudadanos, quien le acusó de dañar las instituciones españolas.





"Yo considero absolutamente veraces de los sistemas y servicios de información españoles", dijo el diputado de Ciudadanos. "Y no solo españoles, también de nuestros aliados sobre la injerencia rusa y la ayuda rusa en el proceso separatista catalán", continuó. Sin embargo, serían sus últimas declaraciones las que harían estallar al coronel español: "Creo que su intervención ha sido una imprudencia. Yo debo calificar como lamentable", concluyó el diputado.

La reacción del coronel Pedro Baños

Como no podía ser de otra forma, el coronel español estalló contra las palabras que había pronunciado minutos antes el diputado de Ciudadanos. "Yo no he venido aquí a agradar los oídos de nadie", comenzó defendiéndose Baños. "Yo entiendo que lo más sencillo, por eso soy coronel y no general, porque jamás he halagado los oídos de nadie ni he seguido la corriente mayoritaria. Yo he conseguido pensar un poco más allá y pensar con libertad. Evidentemente eso es lo que he intentado exponer mi análisis. Yo no digo en ningún momento que mi análisis sea el acertado, seguro que aquí tendrán otros comparecientes que siguen la tendencia, lo que tiene mayor eco mediático", continuó el militar español.





"Por mi experiencia y mi pasado profesional, si usted piensa que yo he intentado desacreditar a España o a sus instituciones, o yo me he expresado mal o usted, lamentablemente, no me ha entendido bien. Jamás ni lo he hecho ni lo haré", aseguró muy tajante Pedro Baños. "Para mí hay algo fundamental, como militar, que es la lealtad a mi país y a mi ejército, eso por encima de todo. No tenga ni la menor duda, por eso he peleado siempre y seguiré peleando", señaló.

Al ???? profesor y coronel Pedro Baños @geoestratego lo quiero, respeto y admiro. Él lo sabe.



¿El motivo?



Aqui lo tienen ustedes ?? pic.twitter.com/ADfRsrB24Z — Diego Miranda (@Diego50004Spain) September 27, 2021





"Simplemente he querido transmitir que tenemos que ser prudentes de dónde viene la información, qué intencionalidad tiene y que no nos fiemos de nadie fuera de nuestro país. Incluso lamentablemente de algunos dentro de nuestro país, que parece que están más interesados en hacer el juego a intereses foráneos que defender los intereses de España", continuó el militar, que lejos de concluir su respuesta ahí, quiso continuar defendiendo su lealtad a España.

"Nosotros, como españoles, es defender lo nuestro y no dejarnos sajar por nadie. Es lo que he querido transmitir Evidentemente soy torpe, por eso he sido militar y nunca he sido político. Siempre he sido un servidor de España, de todos y cada uno de los ciudadanos, que es lo que me corresponde, y siempre lo seguiré siendo. Jamás atacaré a España y la defenderé incluso como prometí con mi propia vida", concluía así el coronel, quien como decimos, no dudó en dar un duro baño de realidad al diputado de Ciudadanos.