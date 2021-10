Albert Rivera: el día que rompió sus pósters del Barça, sus ingresos actuales y lo que opina de Arrimadas

11 de noviembre de 2019. Casi dos años han transcurrido desde una fecha que cambiaría para siempre la vida del protagonista de esta pieza. Albert Rivera decía adiós a su paso por la política, tras la debacle electoral en las elecciones que se celebraban por aquellas fechas. Ciudadanos perdía más de 2,5 millones de votos y 47 votos en estos comicios y esto obligaba a Rivera a tomar una de las decisiones más difíciles de su carrera. Dimitir como presidente del partido que vio nacer, renunciar al escaño y abandonar la política.





Durante su comparecencia ante los medios para anunciar la decisión, aseguraba que se marchaba porque no tenía apego al cargo y porque quería aprovechar para estar más tiempo con su familia y amigos, a los que no les había podido dedicar toda la atención que le habría gustado. "Alguien que cada día se sentía orgulloso y feliz de entrar en el Congreso no puede asumir ser diputado en un Congreso solo por una nómina, es momento de ceder el testigo y dar paso a otro diputado que esté al 100% y que se apasione de entrar por la puerta del Congreso", aseguraba.





Hasta ese instante, la trayectoria de su partido tenía una clara intención ascendente. Sin embargo, Rivera optó por apartarse un lado ante los datos que reflejaban las urnas. El partido había sufrido un fracaso sin precedentes. Algo que él mismo ha reconocido en numerosas ocasiones tras su marcha de la política. Dos semanas antes de esa decisión, pasó por los micrófonos de 'La Linterna' de COPE para contar alguna que otra curiosidad sobre su vida que había pasado inadvertida. Una de ellas es que de pequeño su habitación estaba plagado de pósters del Barça hasta que su partido perdió "la final de Milán y los quité en un arrebato". Su mejor amigo en el colegio era Pepe, que en una breve intervención confesó que Alberto y él se reían mucho en clase. "Nos teníamos que esconder debajo del pupitre".

Vídeo









Más asuntos que contó Rivera a Expósito. La afición que le mantiene activo es la natación y fue dos meses campeón en Cataluña. Tiene miedo a tres cosas: a la muerte, a vivir una guerra y a comer en Bruselas... "He ido varias veces y nunca he comido bien". El expolítico admira a deportistas españoles de la talla de Nadal o intérpretes tan míticos como Mery Streep o Leonardo DiCaprio.

¿Y a qué se dedica Rivera desde su marcha del Congreso?









En marzo, el expresidente de Ciudadanos anunciaba su incorporación al despacho de abogados Martínez-Echeverría, que poco tiempo después pasaría a llamarse Martínez-Echeverría&Rivera Abogados. Su sueldo en el bufete, según contó El Mundo, oscilaría entre "los 124.000 y los 130.000 euros anuales, cifra que se podría duplicar en función del nivel de celebridad del contratado".

Su aventura literaria... 'Un ciudadano libre'

A mediados de 2020, Albert Rivera publica "Un ciudadano libre", un libro en el que explica por qué no peleó un acuerdo con Sánchez para lograr un Gobierno y evitar una repetición electoral en 2019. "Sánchez me dijo que iba a pactar con Podemos y que no iba a romper con los nacionalistas en Navarra o Cataluña".

Vídeo









Una estrategia, contaba el catalán en 'Herrera en COPE' con la que Moncloa pretendía señalarle a él como el culpable de la repetición en esa llamada a las urnas. Y todo con el objetivo de que Sánchez continuase siendo presidente del Gobierno "a cualquier precio. Él, en términos políticos, triunfó con ese plan. Aunque no para el bien de España".

¿Volverá Albert Rivera a la política?

La respuesta es clara. No. Cierra, por tanto, toda posibilidad de regreso a la política. "La vida son etapas y hay que cerrarlas. Yo fui feliz en la política y ahora vuelvo a ser feliz. No tengo intención de volver. Me hubiera encantada liderar un proyecto de reforma, pero los españoles no quisieron y acepto el resultado", decía en su intervención en 'Herrera en COPE' en septiembre de 2020.

Su relación con Malú y el nacimiento de su hija: motivos por los que sonreír









Albert Rivera mantiene con recelo su vida privada, algo que se ha visto incrementado tras su retirada de la política. Sin embargo, el expolítico contó ante Bertín Osborne cómo conoció a la cantante: "Éramos amigos ya, nos conocíamos ya. Nos conocimos como amigos, sin más. Luego yo, rompí mi relación, ella estaba sola y surgió eso que piensas 'esto no puede pasar'". Cuando ambos se vieron solteros, según contó, creían que lo suyo era muy difícil que llegase a buen puerto. "Era una lío de narices. Un político y un artista... todo el mundo hablando. Pero se pudo". Además, explicaba que "si algo nos caracteriza a nosotros es nuestra discreción". El abogado también explicó que su relación con Malú no le afectó de ningún modo en la política, ni a su partido.

Sabía perfectamente que @Albert_Rivera era un tío sincero, pero esta vez ha superado mis expectativas. No hagáis planes para el viernes, os espero en @telecincoes#MiCasaAlbertRivera ?? pic.twitter.com/Hbjjht5uxI — Bertín Osborne (@BertinOsborne) September 22, 2020

"No, al revés. Ella me apoyó siempre en todo. Fue la segunda que supo que lo iba a dejar", aseguraba en el programa de Bertín Osborne. Su madre también intervino en el formato por videollamada y habló con el intérprete sobre lo bien que se lleva con la cantante. "Con mi nuera me llevo fabulosamente bien, nos acoge, es una crack".

Y fruto de esa relación vino la hija que ambos tienen en común, la pequeña Lucía. En junio de 2020, le daban la bienvenida a la niña.

"Ya está aquí nuestra niña, Lucía. Te acompañaremos en tus pasos toda la vida. P.D: El pie más bonito del mundo", escribían ambos en sus cuentas de Instagram, en las que compartían una fotografía de sus manos sujetando un pie del bebé.





El pasado 4 de diciembre, la cantante y el exlíder de Cs también contaban en sus cuentas de Instagram que esperaban un bebé mediante una foto de sus manos entrelazadas sujetando un chupete. Se trata del primer hijo para Malú, mientras que Rivera ya es padre de otra niña. Cuando abandonó la política tras los malos resultados que obtuvo su partido en las elecciones generales, sostuvo que quería ser "mejor padre, mejor hijo y mejor pareja".

La opinión que tiene Albert Rivera de Mariano Rajoy: "Nos vimos obligados a entendernos"

En esa entrevista que concedía el expolítico a Herrera para presentar su libro, Rivera tuvo unas buenas palabras hacia Rajoy. De él, alabó su capacidad de acuerdo.

"Rajoy y yo nos vimos obligados a entendernos. Aunque no me gustara todo lo que hacía, sacamos dos Presupuestos y varios pactos de Estado. Hemos puesto en valor lo que ahora se ve como algo muy lejano, que es la estabilidad presupuestaria y política. Más allá de sus errores y los míos, es evidente que España estaba mejor antes que ahora", ha contado.

Su contundente crítica a Inés Arrimadas: "La dignidad en la vida, cuando la pierdes, no se recupera"

Rivera (@Albert_Rivera), sobre la negociación de Ciudadanos con el Gobierno: “Uno puede ser laxo, pero tiene que tener dignidad (...) Menos mal que dimití, porque si yo tengo que aguantar todo esto tengo que ir escoltado pero frente a mis votantes”. pic.twitter.com/hMwmsIuBxc — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) November 12, 2020





Rivera, durante un foro organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, incidió (aunque de manera indirecta) contra Inés Arrimadas. El abogado aseguró que uno puede ser "laxo" a la hora de negociar ciertas cosas. "La dignidad en la vida, cuando la pierdes, no se recupera. Saben que yo no aguanto ni un minuto cosas que no creo y cuando veo lo que pasa menos mal que dimití, porque si tengo que aguantar todo esto tengo que ir escoltado frente a mis votantes", indicaba haciendo referencia a la situación que estaba atravesando su partido.

Estas afirmaciones las realizaba justo el día en el que Arrimadas defendía en el pleno de Presupuestos la posición de Cs de votar en contra de las enmiendas a la totalidad para facilitar la negociación parcial e intentar moderar las cuentas. Desde ese instante, ha sido prácticamente imposible ver a ambos unidos. Algo que dista mucho de aquella imagen de Arrimadas visiblemente afectada durante el anuncio de Rivera de su marcha de la política.