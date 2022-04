Alba Flores deja claro que tiene buena relación con su prima, Elena Furiase

MADRID, 9 (CHANCE)

Todos los Flores tienen algo que aportar en el mundo del artisteo en España, la última de ellos que nos ha dejado boquiabiertos por su profesionalidad como actriz ante las cámaras es Alba Flores. La nietísima se ha puesto el mundo por montera y ha demostrado con creces que lo suyo es la interpretación y desde que empezó en este ámbito no ha dejado de deleitarnos con los distintos papeles que ha llevado a cabo.

Hablamos con Alba y nos deja claro que no le da ninguna importancia a los titulares que la enfrentan con su prima Elena Furiase: "Estáis compitiendo contra muchas cosas ya, los titulares cada vez son más locuelos. Ni si quiera lo he hablado con ella, no ha sido una gran cosa"... algo que toda la familia ha aclarado siempre que han tenido oportunidad porque las dos tiene muy buena relación.

En cuanto a lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock, la joven prefiere no entrar: "He decidido que no voy a dar mi opinión, se ha montado un movidón que me lo guardo. Entiendo la necesidad de que haya un revuelo así, están pasando cosas tan duras que hay que distraerse".

Aunque la joven tenía muchas ganas de celebrar una noche como la de los fotogramas, reconoce que: "Es muy raro estar aquí celebrando una cosa cuando hay una cosa tan sombría y tan cerca, pero bueno" por su parte Alba está muy agradecida a todos los reconocimientos que está recibiendo: "Estoy nominada a mejor actriz de teatro. No concibo que me nominen a este premio sin mis compañeros, es un trabajo en equipo de todos juntos".