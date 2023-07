Afectados por el IMV denuncian que se les reclaman cobros indebidos de hasta "miles de euros"

Más de 40.000 personas han firmado una petición en el portal 'Change.org' para pedir que "pare inmediatamente la mala gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV)". Los impulsores de la iniciativa, que se definen como "afectados del IMV" denuncian que la Seguridad Social les está reclamando cobros indebidos de hasta "miles de euros".

"Nos llegan cartas reclamando cobros indebidos, con unas cantidades que no sabemos ni de dónde han salido. Creando desorden, descontrol y miedo entre las personas más vulnerables. Lo que en un principio era una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecemos de recursos económicos, se ha convertido en un auténtico drama", se puede leer en la petición.

Los impulsores de la iniciativa --"personas desempleadas, padres y madres de familia, con menores, discapacitados, enfermos e incluso mayores a cargo"-- ponen como ejemplo el caso de una persona a la que en 2020 le concedieron la prestación, con los datos de 2019.

"En 2021, la revisión que marca la Ley con efectos de 1 de enero la hicieron en diciembre; por lo que si con la Renta de 2020 superabas baremo no te correspondía lo cobrado. Y, en 2022 se han recibido reclamaciones de cobros indebidamente percibidos, en algunos casos de ¡miles de euros!", denuncian.

Además, señalan que en las cartas de la Seguridad Social, reclamando cobros indebidos, les conminan a pagar la deuda "en un plazo de 30 días" o con "un recargo del 20%" y denuncian que "la deuda no se paraliza ni aunque esté en proceso judicial", algo que consideran que deja "en total indefensión" a los perceptores de esta ayuda.

Asimismo, exponen que se hace la revisión del IMV con efecto retroactivo, lo quiere decir que algunas personas cobran, durante todo un año, "una cantidad errónea" y, después, los atrasos que se generan "tardan meses en pagarlos" y esa cantidad puede perjudicarles para recibir otras ayudas.

Entre otras quejas, también dicen tener dificultad para ponerse en contacto con la Seguridad Social; aseguran que los plazos son "demasiado cortos" para entregar la documentación que les piden; que les suspenden el ingreso del IMV "sin dar explicación alguna" o que no les ayudan con planes de inserción laboral "y, cuando lo hacen, es con contratos de trabajo temporal".

Por todo ello, solicitan "que paren inmediatamente la mala gestión y la mala praxis sobre el IMV", que tengan en cuenta "la situación económica del año en curso y no del año anterior", que no les obliguen a devolver el dinero cuando "no" han "incumplido nada" y que "paralicen las deudas" que estén en proceso judicial hasta que un juez dicte sentencia.