La advertencia del coronel Pedro Baños sobre el futuro de las democracias: "Probablemente no sea para bien"

El Coronel del Ejército de Tierra, y especialista en geoestrategia, Pedro Baños, ha concedido una entrevista para el canal de Twitch de la Cadena COPE, donde ha comentado varios asuntos interesantes sobre la realidad política y social dentro y fuera de nuestras fronteras.

Durante la entrevista, el Coronel Pedro Baños también ha querido referirse a algunos asuntos de actualidad. En este punto se ha referido al efecto provocado por la llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos, a raíz del último bombardeo realizado en Siria: "Trump, cuando llegó a la Casa Blanca en el año 2017, también bombardeó Siria. Lo que pasa que Trump tenía una ventaja: era transparente. No ocultaba lo que quería decir. Lo que ha variado ahora mismo es que cambian los gestos y lo forma de contarlo, pero el fondo va a ser el mismo".

El análisis internacional del coronel Pedro Baños

También se ha referido a nuestros vecinos de Marruecos, a tenor de los últimos debates diplomáticos que se han producido y que afectan de lleno a España: "Marruecos ha sabido jugar muy bien sus bazas internacionales. Si pensamos que de un estado como Marruecos alguien puede salir de forma masiva como se está haciendo, la respuesta es no. Marruecos se está armando, además ayudados por Estados Unidos, incluso con material de guerra electrónica que en algunos casos no tenemos en España. Además de todo esto tenemos que pensar que todos los meses reivindica las plazas españolas en África, estamos hablando de las ciudades autónomas. También ha ampliado unilateralmente sus aguas internacionales, sin contar con nadie, llegando incluso a solaparse con las aguas territoriales españoles. Es verdad que están estos aspectos, pero han sabido jugar muy bien sus cartas".

En clave política, el Coronel Pedro Baños ha analizado la sensación de crispación política que marcan el ritmo del tablero político en nuestro país en los últimos años: "Han conseguido polarizarnos y dividirnos. Es una estrategia. Han conseguido que todos estos escándalos que se producen a diario no nos afecten, y han conseguido que al no estar unida la sociedad, aquellos a los que nos dicen que son los nuestros, a esos parece que les perdonamos todo, y además nos ponemos una venda".

La reflexión de Pedro Baños sobre el estado de las democracias

Pero un punto importante de la entrevista ha llegado cuando se ha referido al estado de los sistemas democráticos, señalando que la crispación que se producen hoy en día en diversos colectivos de nuestra sociedad, sobre todo en los jóvenes, puede derivar en nuevas tendencias que para nada van a ser favorables para las democracias: "Esto nos debería de servir de lección, porque las democracias no han funcionado bien. Esto es muy triste, si no mejoramos y aprendemos las democracias pueden perderse. Puede venir un flautista de Hamelín político que arrastre a toda la juventud y revolucione todas las democracias, y probablemente no sea para bien".