La Academia de TV inaugura su Aula CEU-Empresa que acogerá jornadas de formación para alumnos y espacios de innovación

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad CEU San Pablo para la creación del Aula CEU-Empresa AcademiaTV.

Fruto de este acuerdo se realizará un programa de actividades conjuntas como jornadas de formación para los alumnos, espacios de innovación y emprendimiento para la resolución de retos por los estudiantes y otras vías de colaboración como la grabación y documentación del proyecto audiovisual 'Tesoros Vivos' que documenta la historia de la televisión en España a través de los testimonios de sus protagonistas.

En la firma del acuerdo han participado la presidenta de la Academia, María Casado, la rectora de la Universidad, Rosa Visiedo; y la gerente Carmen García de Elías.

Dentro de las actividades del Aula CEU-AcademiaTV ha tenido lugar la primera masterclass sobre cómo comunicar y traspasar la pantalla. El panel ha estado moderado por Carlos García Hirschfeld, miembro de la Junta Directiva de la Academia y contó con la participación de los periodistas Carlos Franganillo y Nieves Herrero y de la creadora de contenido y humorista Ana Brito.

Durante un coloquio han compartido con jóvenes y académicos sus experiencias profesionales desde diferentes perspectivas generacionales y han conversado sobre el camino hasta llegar a ponerse delante de la cámara, los retos y los aprendizajes.

Carlos García Hirschfeld ha destacado el trabajo de la Comisión de Actividades de la Academia y la importancia de acercar la realidad del mundo profesional a la Universidad con encuentros en los que participen grandes profesionales y referentes.

Carlos Franganillo ha transmitido a todos los asistentes que "la pasión es clave para ser un comunicador eficaz". "Y para que esa comunicación funcione tiene que ser sincera y honesta. Hay que ser crítico con uno mismo y saber hasta dónde llega tu talento", ha dicho el periodista, que ha hecho hincapié en la importancia de aprender, pero "desde la humildad para poder acumular conocimiento".

En ese sentido, Nieves Herrero ha contado, a través de su experiencia profesional, que delante de la cámara hay que transmitir y para lograrlo, hay que tomarse en serio todo el trabajo previo de preparación del contenido. "Si la base está bien trabajada estarás preparado para comunicar, para transmitir e, incluso, para poder improvisar cuando la circunstancia lo requiera", ha explicado.

Ana Brito ha hablado por su parte de la importancia de la actitud y ha animado a los estudiantes a atreverse a hacer las cosas, aunque no sepan si será su camino definitivo o no. "El éxito no se consigue por casualidad, se consigue porque estás ahí, porque te esfuerzas y trabajas para lograrlo. Hay que atreverse y si sale mal, no importa, a por otra cosa. Gracias a la equivocación aparece la formación y a saber valorar lo que te gusta y lo que no", ha apuntado.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos de la Comisión de Formación y Actividades, integrada por miembros de la Junta Directiva de la Academia y académicos, y pretende establecer una serie de convenios con diversas instituciones académicas y universitarias para potenciar el intercambio generacional en el ámbito del audiovisual y para dar a conocer la Academia entre los jóvenes profesionales del futuro.