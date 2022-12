La abuela "cara dura" de la Navidad: llega tarde y la respuesta que da se hace viral en Twitter

Si eres de los que llegan tarde a todos sitios, seguro que te ha pasado todo esto mil veces. Tus amigos se enfadan porque siempre llegas tarde. A ver, lo bueno se hace esperar, ¿no? Para despertarte te pones más de una alarma, pero siempre te acabas levantándote en el último momento. No entiendes como las otras personas pueden hacer lo mismo que tu pero más deprisa. Es imposible. Pero, sobre todo, más de una vez has mentido diciendo que vas de camino cuando en realidad aún no has salido de casa.

Lo que nadie podría pensar es que una abuela pudiera hacerse viral por vivir una situación como esa. Cumplir con el deber, ser moderada, con dominio propio, considerada, y aprender a tomar decisiones y a hacer juicios sabios; seguramente con esa descripción todos pensamos en nuestras abuelas. Pero también es verdad que las personas de avanzada edad suelen ser testarudas. Quitarle la razón a una abuela es más difícil que el balón de fútbol al mejor regateador del mundo.

Si tu abuela te asegura que está llegando después de atrasarse un tiempo, te lo crees. El problema es que a la abuela protagonista en las últimas horas en Twitter le pillaron en un renuncio. Si te llaman al teléfono fijo de tu casa y dices que estás de camino, algo falla. Esa es la historia de la abuela de David, un usuario de la red social del pájaro que ha compartido una publicación que mide por decenas de miles los 'me gusta', así como las reacciones en forma de comentarios.

"92 años tiene la mangante en cuestión"

Los abuelos y abuelas son el tesoro más preciado de cualquier familia, pero esta por su forma de ser quizá lo sea más. David describe la situación que vivió esta última Nochebuena con su abuela: "Hemos llamado a mi abuela porque llega descaradamente tarde y no dice que está en camino ya, que no la agobiemos". Hasta ahí, todo normal. Se puede entender que sea una persona coqueta, que tarde más en arreglarse de lo esperado. Todos queremos lucir nuestras mejores galas en estas cenas familiares. Pero la historia va a más.

"La hemos llamado al teléfono fijo, es que lo de ser un cara dura debe de ser genético", asegura David. El usuario indica con este mensaje que él también es un tardón por naturaleza, pero no se esperaba que su abuela saliera con esta excusa a pesar de la situación. Da más detalles sobre su abuela, aclarando que "92 años tiene la mangante en cuestión". La vitalidad y la forma de tratar de engañar a su familia en cierta forma es envidiable. Sobre todo, porque demuestra la lucidez de la que goza esta persona de avanzada edad.

Un usuario la defiende: "Evidentemente, la abuela tiene razón, está de camino ya. El hecho de que aún no haya comenzado el recorrido físico para llegar a la comida no quiere decir que no esté ya en camino; vestirse, arreglarse, incluso el empezar a pensar en qué ponerse, ya son parte del camino". Otra, simplemente, la compadece: "Podría ser yo perfectamente".