Ya puedes solicitar el cheque de 200 euros: ¿quién y cómo se puede solicitar?

Es un cheque directo, se ingresa en nuestra cuenta bancaria, está destinado a los hogares vulnerables para paliar los efectos de la inflación y se puede solicitar desde hoy 15 de febrero, hasta el 31 de marzo. El Gobierno calcula que llegará a más de 4 millones de personas, aunque el anterior cheque, en 2022, apenas benefició al 20% de los potenciales perceptores.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Lo pueden solicitar los residentes en España durante 2022 y haber trabajado por cuenta ajena, es decir, haber sido asalariado, o por cuenta propia, haber sido autónomo y haber estado registrado en el correspondiente régimen de la Seguridad Social.También quienes hayan cobrado el subsidio por desempleo.

Requisitos

Se ha fijado el umbral máximo de ingresos en 27.000 euros brutos anuales y un patrimonio inferior a los 75.000 € sin contar la vivienda habitual. Todo a 31 de diciembre de 2022. Se van a contabilizar, se van a sumar, los ingresos de todos los convivientes en ese hogar con vínculo familiar, es decir, padres, hijos o hermanos, incluso abuelos, o con vínculo legal, matrimonios y parejas de hecho que estén registradas.

No será igual, y esto es una novedad, si dos personas viven en el mismo domicilio y mantienen una relación sentimental, pero, no están inscritos como pareja y no tienen hijos. No se sumarán sus ingresos con lo que cada uno de ellos podría acceder a la ayuda, algo que, según los expertos, deja en clara desventaja a las familias. Si es cierto que se evitan las complicadas situaciones que se produjeron con otros subsidios entre simples compañeros de piso a los que, por el hecho de estar empadronados en la misma vivienda, se les contabilizaba como unidad familiar.

¿Quiénes se quedan fuera?

Es incompatible con el cobro de una pensión, ya sea de la Seguridad Social o de Clases Pasivas del Estado y con el Ingreso mínimo vital. No podrán pedir el cheque quienes estén en ese caso y se extiende la restricción al hogar en el que están integrados, quedan excluidas todas las familias en las que exista algún beneficiario de una pensión del Estado o del Ingreso Mínimo Vital IMV.

¿Cómo solicitarlo?

Las gestiones se realizan en la página de la Agencia Tributaria. Pero, aunque el Gobierno anuncia que los trámites serán más ágiles, se necesitará el sistema Cl@ve, tener certificado electrónico o DNI-e. El certificado Cl@ve se puede obtener de manera presencial en una oficina de registro, conseguir cita es complicado, o mediante videollamada. Solo se debe aportar el NIF del solicitante y de las personas que conviven en el domicilio, y una cuenta bancaria de titularidad del solicitante para hacerle el ingreso. No es necesaria más documentación porque es la Agencia Tributaria quien se encarga de comprobar si cumplimos los requisitos.