2018 VP1, el asteroide que influirá en las elecciones de Estados Unidos

Desde el verano se sabe que el asteroide 2018 VP1 se dirige hacía la Tierra a gran velocidad y que pasará rozando nuestro planeta el 2 de noviembre.

La novedad de este fenómeno es que no rozará la Tierra aunque pasará muy cerca. "No es lo suficientemente grande como para causar daño", asegura el astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson que para quienes sientan pánico o quieran pensar que estamos ante un acontecimiento apoteósico ha dicho que "si el mundo llega a su fin en 2020, no será por culpa del universo".

Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 40,000 km/hr.



It may buzz-cut Earth on Nov 2, the day before the Presidential Election.



It’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe. pic.twitter.com/eiy9G9w4Ez