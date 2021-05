15M: Día Internacional de la Familia

El Foro Español de Familia lanza la campaña #FUERADEMICASA con motivo del Día Internacional de la Familia para recordar las funciones sociales de esta institución y denunciar la intromisión del Gobierno y demás Administraciones en la esfera íntima de las familias, vulnerando la libertad de los padres para educar a sus hijos como mejor consideren, conculcando derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución.

La Familia es el entorno ecológico idóneo para el surgimiento, crianza y desarrollo de nuevas vidas donde la formación, educación y socialización de los hijos es responsabilidad ineludible de los padres. Además de ello, la familia es el primer agente económico de la sociedad y la inversión más rentable que un Estado puede realizar (por cada euro que el Estado invierte en Familia recupera más de 5). Sin embargo, nuestros políticos continúan dando la espalda al mayor generador de solidaridad social y, no intereses de unos pocos.

Desde los poderes públicos hace ya mucho tiempo que se han olvidado de que la familia es el núcleo básico de cualquier sociedad y que es la institución mejor valorada por los españoles. Exigen sacrificios que no se ven correspondidos por quienes los exigen (subida de impuestos, eliminación de ayudas por hijos a cargo, etc.), tratan de regular el funcionamiento interno de los hogares, presentan la maternidad y el matrimonio como fuentes de opresión mientras imponen las teorías infundadas de género, pretender sustituir a los padres en su derecho/responsabilidad de educar a sus hijos (“Ley Celaá”), presentan a las familias como maltratadoras en potencia y al estado como salvador, etc.

“Por todo esto, desde el Foro Español de la Familia seguiremos trabajando sin descanso para seguir creando herramientas que canalicen el clamor social en defensa de la libertad y de la familia; siendo necesario recordar en esta fecha conmemorativa que siempre es buen momento para abandonar cualquier ideología que amenace o ataque a la Familia (y por ende a la Persona) y que es fundamental apostar con determinación por una sociedad que proteja, defienda e invierta en la Familia” recuerda el director del Foro de la Familia, Javier Rodriguez.

Cualquier sociedad que pretenda ser próspera y justa ha de apostar por la Familia como fuente de vida y solidaridad intergeneracional, y cualquier democracia que se precie debe poner freno a toda política que de manera directa o indirecta, consciente o inconscientemente, ignore o ataque los derechos y libertades de las Personas, el mayor bien a proteger.

En definitiva, el reconocimiento a la labor y las aportaciones de la familia es de justicia.