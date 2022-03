El olvidado Tratado de Budapest de 1994 entre Rusia y Ucrania: soberanía a cambio de armas nucleares

Ha pasado más de una semana desde que Moscú diera luz verde a la invasión de Ucrania y las tropas del Kremlin comenzaran a avanzar por el país vecino. Los soldados rusos ya se han hecho con varias ciudades estratégicas, han intensificado los ataques y recientemente han conseguido tomar el control de la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa.

Mientras sigue el avance ruso por territorio ucraniano, el presidente del país pide a sus ciudadanos aguantar. No obstante, la realidad -y lo que más preocupa a día de hoy- es el enorme arsenal de armas nucleares rusas. Hace tan solo unos días, el presidente Vladímir Putin puso en alerta a sus fuerzas de disuasión nuclear, un arsenal que en conjunto contiene casi la mitad de armas atómicas de todo el mundo.

En cualquier caso, y algo que no muchas personas saben, es que en el año 1994, Ucrania y Rusia consiguieron llegar a un acuerdo por el que Ucrania entregó todas sus armas nucleares a Rusia a cambio de la soberanía.

Daniel Murillo es historiador militar y ha explicado a COPE que tras el colapso de la Unión Soviética, el efecto a nivel territorial fue "la desconfiguración del mapa del bloque comunista", en el que la URSS se dividió en "varios países". Entre ellos, Ucrania. La única diferencia entre éste último y el resto es que "otros países tenían armamento soviético y lo cedieron". El caso de Ucrania es especial porque, además, tenía "armamento nuclear concentrado" en su territorio por la cercanía "con los países de Occidente".

De hecho, por aquel entonces, en 1991, Ucrania era "el tercer país con mayor número de bombas nucleares". Murillo ha subrayado que "no estamos hablando de uno que tenga armas nucleares", sino que era "el tercero" con el tercer arsenal "más grande" del mundo.

En el año 1992, se aprobó una resolución por la que se anulaba "una transferencia de Crimea a Ucrania" por un problema territorial. Algo que hizo que Rusia estuviera "recelosa" con el armamento nuclear que había heredado Ucrania tras la caída de la Unión Soviética. Fue así como se llevó a cabo una negociación.





El Tratado de Budapest de 1994, el acuerdo entre Rusia y Ucrania por las armas nucleares y la soberanía ucraniana

"Se reunieron sobre la mesa Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania y la Unión Soviética en el acuerdo de Budapest de 1994", ha expuesto el historiador militar. Un Tratado por que el Ucrania decidió ceder todo su armamento nuclear a Rusia. Todo ello, en base a una garantía de la Sociedad de Naciones, de los dos grandes países que habían ganado la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos y Reino Unido. "Rusia no, pero era la Rusia que heredaba aquel puesto que tenía la Unión Soviética", ha subrayado.

En Budapest "se firmaron estos acuerdos que en base a reconocer a Ucrania como un territorio soberano, cedía a Rusia parte del armamento nuclear", ha asegurado Murillo. Aún a día de hoy, hay personas que preguntan por qué Ucrania cedió de aquel modo todo su arsenal de armas nucleares a su vecino ruso. La realidad, según el historiador, es que "hay varias hipótesis que se pueden barajar".

Daniel Murillo ha explicado que, por aquel entonces, los pequeños países que nacieron tras la caída de la Unión Soviética y que tenían armamento nuclear, no podían utilizarlo porque "necesitaban códigos que venían de Moscú", ha explicado. "Ucrania tenía ese armamento nuclear pero no los códigos, tenía un gatillo que no podía usar", ha agregado Murillo.

¿Cuál es el papel de Estados Unidos y Reino Unido? Ninguno de los dos quería agregar al terreno de juego a otro país con armamento nuclear "porque en los años 90 había una política para controlar las armas nucleares". Por otro lado, Rusia consideraba que Ucrania, al haberse separado de la Unión Soviética y estar ligado a Occidente, "no le interesaba tener un potencial enemigo" que en realidad se había separado de ellos "con armamento nuclear y que podía aliarse con Estados Unidos".

Además, tanto EEUU como Reino Unido consideraban que los países desconfigurados de la Unión Soviética "daban paso a una economía bastante débil y acumulaban unas deudas catastróficas". Por aquel entonces había miedo de que aquel armamento nuclear pudiese perderse o venderse al tercer postor, y de esta forma llegar a Oriente Medio. Es por ello que se llegó a dicho acuerdo. "El armamento fue entregado a Rusia con la garantía de que reconociera a Ucrania en base a estos acuerdos", ha concluido el historiador.

Ahora, una semana después de que haya estallado la guerra en Ucrania, es inevitable recordar el Tratado de Budapest del año 1994, cuando Rusia aceptó las armas nucleares ucranianas, heredadas de la antigua Unión Soviética, a cambio de su independencia. Una soberanía, que lamentablemente, se está viendo mermada y por la que han fallecido ya miles de civiles. De hecho, todo apunta a que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene intención de parar a pesar de las sanciones sin precedentes impuestas contra el país.