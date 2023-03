¿Lleva razón Sánchez al decir que España no tuvo ayuda internacional en la Guerra Civil?

Hace poco se cumplió un año del inicio de la guerra en Ucrania y Pedro Sánchez decidió acercarse a Kiev a mostrar su apoyo, a ver cómo estaba aquello y, ya que estaba, a dar un discurso. Un discurso sobre el compromiso de España, que si la solidaridad, que si 10 Leopard en vez de 6. Todo muy sentido. Hasta que dijo esto: “España no tuvo ayuda internacional durante la guerra civil”. Suponemos que, por España, se refiere al bando Republicano. Pero vamos por partes.

Lo primero es, ¿está comparando una invasión extranjera con una guerra civil verdad? Está comparando que una potencia extranjera cono Rusia invada Ucrania con un golpe de Estado interno. Eso sería, pues qué se yo, para compararlo tendrían que habernos invadido a nosotros los nazis.









¿Miente Sánchez al decir que España no tuvo ayuda internacional en la Guerra Civil?



Al comienzo del conflicto el primero en echar una mano al bando republicano fue Francia, especialmente con el envío de armas. Y luego explicaremos con qué más. Pero las presiones de los ingleses forzaron la creación del Pacto de No Intervención que firmaron 27 países. Firmado por Portugal, Italia, la URSS, los nazis... Bueno, que al bando nacional lo apoyaron los alemanes, los italianos y especialmente nuestros vecinos ibéricos. ¿Y a los republicanos?

Tras el pacto de no intervención, la URSS, otra cosa es que el reparto de ayuda llegase tarde y mal coordinado.









¿Desde dónde llegaban a España las Brigadas?



Pero los rusos encontraron otra forma además de apoyar al ejército republicano. Las brigadas internacionales. Grupos militares compuestos por voluntarios, unos 60.000 de hasta 50 países. Todos reclutados por la URSS, pero de diferentes países. De hecho, muchos eran, sí, italianos y alemanes. Interesaba mucho pescar entre la oposición a los nazis y a los fascistas. Pero aquí va un dato curioso: ¿desde dónde se enviaban estas tropas? ¿Cuál era la base?

Pues en París, la capital de un país que había dicho: “ah no, yo ya he firmado el pacto de no intervención, yo estoy fuera”. De ahí en tren a Barcelona, y de Barna a Albacete. Con todo esto de las brigadas, Largo Caballero, referente ideológico de Sánchez. Lo dice él eh... Crea la División Orgánica de Albacete, con un comité encargado de coordinar a las brigadas. ¿Y quién era el jefe de la base? El líder del partido Comunista de Francia...