La boda real española que se celebró con el novio preso por el rey y como consecuencia de una paz: "No cumplió el pacto, pero su espada se quedó en España hasta que se la devolvieron a Napoleón"

En el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha profundizado junto al historiador José Luis Corral en una faceta poco conocida de la historia de España: la época en la que la elegante ciudad de Milán fue española. El catedrático en Historia Medieval ha desgranado la intensa rivalidad entre España y Francia por el control de territorios italianos a principios del siglo XVI.

La ambición que desató la guerra

El conflicto estalló por la situación geopolítica de la época. Francisco I, rey de Francia, se sentía amenazado al ver su reino completamente rodeado por las posesiones de los Austrias, heredadas por el emperador Carlos I de España y V de Alemania. "Francia queda rodeada completamente por posesiones de los Austrias. Por un lado, los Países Bajos, Alemania, algunas zonas de Italia, la Península Ibérica", explica Corral. Para romper ese "cordón militar", el monarca francés decidió invadir el norte de Italia.

Alamy Stock Photo Estatua ecuestre de Fernando de Saboya, Turín. El duque aparece montado en su caballo herido durante la batalla de La Bicocca.

De una 'bicoca' a la victoria de Pavía

La guerra en el Milanesado dejó batallas memorables. Una de ellas fue la de Bicoca en 1522, un enfrentamiento cuyo resultado fue tan desproporcionado —un solo muerto español por accidente frente a miles de bajas francesas— que dio origen a la expresión actual "esto es una bicoca" para referirse a un chollo. A pesar de la derrota, Francisco I no se rindió y, emulando a Aníbal, cruzó los Alpes al frente de 30.000 hombres para tomar Milán.

Las tropas españolas se refugiaron en la cercana localidad de Pavía. El choque definitivo se produjo el 24 de febrero de 1525 y supuso un cambio fundamental en la historia militar. La tradicional caballería pesada francesa fue aniquilada por una nueva táctica de infantería española que combinaba piqueros con arcabuceros. Esta estrategia fue el germen de los famosos Tercios españoles, un ejército que se mantuvo prácticamente invencible durante 150 años en los campos de batalla europeos.

Alamy Stock Photo La «Batalla de Pavía» (1520-1560) es una detallada pintura al óleo que representa el decisivo enfrentamiento entre las fuerzas del rey Francisco I de Francia y las tropas del emperador Carlos V. La Batalla de Pavía (1525) marcó un punto de inflexión en las Guerras Italianas.

Un rey preso y una boda forzada en Madrid

En la batalla de Pavía fue capturado el propio rey Francisco I, quien "encabeza la carga de caballería y es derribado del caballo", detalla el historiador. El monarca fue enviado como prisionero a Madrid, donde permaneció recluido en el Alcázar. Para lograr la paz, Carlos I le impuso la firma del Tratado de Madrid, que incluía una condición sorprendente: casarse con su hermana, Leonor de Austria, en una boda celebrada a la fuerza con el novio aún preso.

No cumplió el pacto, pero su espada se quedó en España hasta que se la devolvieron a Napoleón" José Luis Corral Historiador

Tras ser liberado, el rey francés no respetó lo acordado. Como ha relatado Corral, "no cumplió el pacto, pero su espada se quedó en España hasta que se la devolvieron a Napoleón". El arma del monarca permaneció tres siglos en la Armería Real de Madrid hasta que uno de los peores monarcas de la historia de España, Fernando VII, se la devolvió a Napoleón, y hoy se expone en el Museo del Louvre.

Como curiosidad, el historiador ha abordado el origen de la famosa tapa de los "soldaditos de Pavía". Una versión atribuye el nombre a los soldados que lucharon en la célebre batalla, mientras que otra teoría lo vincula al general Pavía, quien disolvió las Cortes durante la Primera República en 1874. Sea cual sea su origen, sigue siendo una tapa extraordinaria.

La historia no hay que ocultarla, hay que explicarla para entender lo que somos" José Luis Corral Historiador

José Luis Corral ha concluido su intervención en COPE reivindicando la importancia de conocer el pasado. "La historia de España es tan interesante, es tan profunda, es tan tan rica en todo tipo de matices", ha señalado, afirmando que no se debe esconder. Según el catedrático: "La historia no hay que ocultarla, hay que explicarla para entender lo que somos y, sobre todo, y si es posible, para mejorar lo que podemos ser".