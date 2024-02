Marc, dueño de una empresa catalana de kayak, obligado a reinventarse por la sequía: "Es muy triste"

En COPE estamos recorriendo España para ver las consecuencias de la sequía, poner cara a los que padecen este problema y poner sobre la mesa posibles soluciones. Alberto Herrera, desde el pantano de Sau, ve "lo que un día fue un pantano en el que navegaban embarcaciones, veo una embarcación que ahora debería estar flotando, varada en la tierra".

Ahora, el pantano es una charca. Una gran explanada de barro agrietada. Incluso hay un campanario de una iglesia. "En condiciones normales, debería estar cubierta de agua. Incluso veo los restos de un pueblo que desapareció hace más de 60 años".

Si Alberto se queda en silencio, el sonido es totalmente nulo. Todo ello en este contexto: Cataluña lleva tres años mirando al cielo y, este jueves, la autonomía ha declarado el estado de emergencia por la sequía que sufre.

Hablamos sobre toda esta circunstancia con Marc. Él es el dueño de una empresa de aventuras en kayak en las inmediaciones del pantano de Sau. Tiene esa empresa desde hace 20 años. Sobre la imagen que ha descrito Alberto, indica que es muy triste.

En condiciones normales, "en invierno hacemos alguna actividad acuática, aunque la temporada suele ser de marzo a noviembre".

Esta temporada, explica Marc, pudo trabajar durante 4 semanas en julio. Pero poco más. Siempre han estado en contacto con el ayuntamiento y les dan apoyo en lo que pueden.

Marc tiene tres personas bajo el cobijo de su empresa, aunque también reciben apoyo de personas externas. Sobre todo, en la época en la que solían tener más trabajo.





Con la imagen que ambos tienen frente a ellos, este empresario no tiene mucha esperanza en que puedan trabajar en verano. Aunque no quiere cerrarse en banda. "Puede pasar. Cuando se hizo el embalse, se llenaba en menos de un mes. Podría volver a pasar".

El empresario no recuerda cuándo vio llover por última vez y siempre sigue atento la previsión del tiempo.

"Éramos una empresa que se dedicaba exclusivamente a actividades acuáticas"

"Hemos facturado un 60% menos de lo habitual. Vivimos la sequía del 2008 y éramos una empresa que exclusivamente se dedicaba a actividades acuáticas. Vimos que eso no podía ser y empezamos a hacer otras actividades que no dependiese del medio acuático, como rutas y actividades a empresas. Y eso nos ha salvado", prosigue su relato Marc en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.





Así, no tuvieron otra salida. "Empezamos a invertir. Hicimos una apuesta fuerte y valiente y nos salió bien".

Las perspectivas actuales, sea como fuere, no son muy motivadoras para el trabajo de este empresario catalán. "El aparcamiento, en condiciones normales, estaría casi lleno. Ahora tenemos un turismo curioso, de sequía, que visita un pueblo que estaba sumergido bajo el agua y ahora podemos volver a ver".

Marc empezó a preocuparse por la situación a finales de 2021. "Veíamos que iba hacia abajo el nivel del agua. Esto no es normal. Veníamos de años que el río bajaba mucha cantidad", cuenta.

Por último, este empresario le explica a Alberto Herrera que ahorra agua en casa. Una de las cosas que hace: pone un cubo debajo del grifo hasta que el agua sale caliente. Para aprovecharla.