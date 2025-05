David Villa explica el motivo por el que no fichó por el Real Madrid: "Decidieron no venderme"

David Villa repasó su carrera futbolística en 'Bajo los palos', pódcast de Iker Casillas, y dejó varios momentos curiosos. Aunque en primer lugar analizó la situación del que fue uno de sus equipos, el Valencia.

"Es una situación difícil la que vive el valencianismo. Es algo que no se merece", empezó diciendo. Y agregaba: "Es una cuestión de números, uno tiene ojos y ve que las cosas se hacen horriblemente porque los resultados son horribles. Pero te faltan datos. Yo no tengo la solución, pero como aficionado deseo y espero que los clubes estén en la mejor situación posible".

INSTAGRAM - SELECCIÓN ESPAÑOLA Xavi Hernández, David Villa y Fernando Llorente

El 'Guaje' no dudó en responder a Casilla sobre lo que supuso para él el debate de Raúl y la selección española. "No te voy a engañar, me sentí mal primero porque tenía buena relación con Raúl. Pero potenciamos esa relación cuando coincidimos en Nueva York y ahora somos vecinos", explicaba.

"Sufrí ese debate porque yo realmente no creía que elegir el número 7 me iba a pasar todo eso. Si llego a saber la repercusión que iba a tener, no lo hubiera cogido. Son cosas que hacen difícil el fútbol, pero que dentro del vestuario no le das importancia. Eran decisiones del entrenador y no nos merecíamos todo ese trato", afirmaba para finalizar con el tema.

El exdelantero explicó cómo se produjo su salida del Valencia y también el motivo por el que no fichó por el Real Madrid. "Hubo un momento en el Valencia en el que me querían todos los clubes del mundo. Y el Real Madrid hubo un par de años... Yo decía que si el traspaso era bueno para las tres partes, lo aceptaba, pero el Valencia era quien tenía mis derechos y siempre dijo que no. No hay más", afirmaba.

"Nadie me puso una pistola en la cabeza para cumplir un contrato. El Valencia decidió no venderme y yo estaba muy a gusto en el Valencia", sentenció.

Villa, además, reconoció que fue un "momento difícil" la lesión contra Rusia en la Eurocopa 2008, pero que "disfrutó" la final. El delantero también contó la razón por la que no tiró el penalti contra Paraguay en el Mundial 2010 y dijo: "En el Valencia estuve muchos partidos sin fallar un penalti, pero con la Selección los fallaba. Fallé varios seguidos y Del Bosque me dijo en un entrenamiento que, cuando fallara el siguiente, Xabi Alonso cogería el testigo. Estuve a punto de saltarme las indicaciones".