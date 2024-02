El alcalde de un pueblo de Barcelona toma una drástica decisión que cambia la vida de sus vecinos: "Adaptarse"

España ya comienza a ser testigo de los efectos de la escasez de agua y las consecuencias directas de la sequía que estamos viviendo. En su programación especial de este jueves, 1 de febrero, 'Herrera en COPE' se ha desplazado hasta Cataluña para conocer de primera mano la entrada en vigor del estado de emergencia por sequía.

Cómo es vivir en una región en emergencia por sequía

Informe COPE sobre la sequía: Cataluña y Andalucía, al límite por la sequía Las lluvias de las últimas semanas no están llegando a todo el territorio por igual y las cuencas catalanas y andaluzas siguen bajo mínimos. Carmen Labayen 31 ene 2024 - 06:31

Jordi tiene 53 años, vive en Vallirana, un municipio de 15.000 habitantes ubicado a 30 minutos de Barcelona. Las nuevas estricciones van a afectar a más de seis millones de personas, pero a Jordi esto no le resulta nuevo. Hace tres meses empezaron a padecer lo que más de seis millones de personas vivirán a partir de ahora.

Una de las restricciones más notables es que cada habitante, no puede consumir más de 200 litros de agua al día. Si Jordi se pasa, corre el riesgo de ser sancionado con hasta 3.000 euros. Por ello, cada dos días revisa el contador que tienen en su casa, donde vive junto a su mujer y sus dos hijos.





Este vecino recuerda a la perfección la sequía de 2008 y asegura que lo que está pasando "nos va a cambiar la vida a todos". La última vez que llovió en Vallirana fue la semana pasada, un día durante apenas tres horas y lleva dos meses sin descargar el cielo

La zona residencial en la que vive Jordi está compuesta por chalets. Llama la atención que todos tienen jardín y algunos tienen piscina, unas piscinas que a día de hoy están controladas por drones para confirmar que los vecinos no las llenan.





Jordi y su familia tienen parte del jardín con el césped artificial y en la otra parte quedan restos de arena que han regado una vez en cuatro años. A día de hoy, no pueden regar los árboles ni llenar la piscina, pero tampoco invertir lo suficiente para cubrir el jardín completo con césped artificial.





En agosto del año pasado les dijeron que el agua no era apta para el consumo. Desde hace tres meses viven en situación de emergencia, con agua apta, pero no potable. Es decir, no pueden consumir agua del grifo. Desde entonces, el Ayuntamiento les informa mediante bandos y los vecinos comparten información a través de un grupo de WhatsApp.

"Cuando ves que te llega el cambio climático te cambia la vida. No es ser pesimista, solo hay que adaptarse a una forma de vivir diferente", asegura Jordi a Alberto Herrera.





En cuanto a los cambios que han sufrido en su día a día, destaca la reducción de la presión, un hecho que afecta más a la gente que vive en pisos más altos. Además, el consumo limitado de agua les obliga a no ducharse todos los días.

"Se que hay gente que se ducha cada día, pero me cuesta entender que me tenga que duchar una vez al día porque no lo necesito. Pienso que es un dispendio que la sociedad no se debería permitir, es un lujo que no nos podemos permitir", añade Jordi.

La situación de los agricultores afectados por la sequía

En su recorrido por Cataluña, Alberto Herrera se desplaza hasta la zona de El Prat para conocer la historia de Agustín, un agricultor que trabaja la alcachofa y otras verduras como el calçots.





Está consiguiendo salvar la temporada gracias a las aguas regeneradas, un sistema que se implantó en 2008 tras la gran sequía. Conoce su historia en el audio destacado de esta noticia.