Rosana, obligada a inscribirse en un registro de objetores: "Soy enfermera para ayudar a la gente a vivir"

Rosana tiene 45 años, es de La Rioja, pero el amor le hizo venirse a vivir a la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Trabaja de enfermera en un centro de salud de Guadalajara, en Castilla La Mancha, una labor que ella ha vivido desde pequeña en casa porque su madre era sanitaria. “Yo me hice enfermera porque he visto en mi madre, que era enfermera también, como se ha dedicado a cuidar, a proteger y ayudar a las personas. Yo solo sé cuidar y hacer que la gente sea más feliz”,asegura Rosana. Por eso, le sorprendió que, un día, su coordinadora en el centro de salud, enviara por el grupo de WhatsApp del trabajo un mensaje con un enlace. “Era un comunicado en el que se decía que se estaba poniendo en marcha un registro de objetores de conciencia a la eutanasia y teníamos que rellenar de manera obligatoria para que se tramitase”, nos cuenta la enfermera.





Ella, por sus convicciones personales, está en contra de esta práctica, legal en España desde hace prácticamente un año (25 de junio de 2021), pero también está en contra de tener que inscribirse en ningún registro público en el que manifieste sus ideas, sus creencias o su ética. “Es como que estuvieras señalada. Son registros, en mi opinión, para señalar a la gente y, por eso, me parece que es discriminatorio y puede ser negativo para la gente que se registre”, afirma Rosana.

Es algo que comparten también, por ejemplo, desde el Colegio de Médicos de Madrid, donde aseguran que “el derecho a la objeción de conciencia no se puede regular, no se puede imponer un registro de objetores con obligatoriedad de inscribirse con antelación y por escrito, y mucho menos que sea un registro público”. Además, añaden que “esa lista puede tener un uso no deseable. Se puede terminar usando como una lista negra que acabe castigando a los profesionales a la hora de renovar contratos o promociones laborales”.





Además, esta enfermera considera que hemos llegado a este punto porque hemos perdido lo que ella considera “cultura de la vida”: “¿Falta cultura de la vida? Pues sí, yo creo que se nos está olvidando cuidarnos los unos a los otros, en general en la sociedad”. Por eso, pide que se siga invirtiendo en cuidados paliativos, “pero de calidad, para evitar que 80.000 personas al año en nuestro país, fallezcan sin acceder a estos servicios”.

Por último, Rosana ha querido lanzar, desde COPE, un llamamiento:“A toda esa gente que se pueda encontrar en mi situación, les digo que se informen, que busquen ayuda y, sobre todo, que no se dobleguen. Hay que ayudar a la gente a vivir, no a morir”.

EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA VERDAD

Unas 200 asociaciones han convocado una manifestación en Madrid el próximo 26 de junio a las 12:00 en la que llaman a todos los que defienden la vida y su dignidad, a iniciar una gran respuesta de movilización, que es necesaria para su defensa y promoción. Lo hacen ante la aprobación por el Consejo de Ministros de la nueva Ley del Aborto y ante la Ley de la Eutanasia. Hacen un llamamiento para denunciar la actitud y la estrategia del Gobierno contraria a la acogida, cuidado y dignidad de la vida humana.