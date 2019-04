"Mi alma llora porque sé que es uno de los últimos": así se organiza la recuperación del tigre

"Vivimos en mitad de una reserva. Este es su territorio", lamenta un joven de apenas 20 años que acaba de perder a uno de sus perros. Un tigre entró en el jardín de su casa y atacó al pequeño animal. El resultado lo puedes imaginar. Pero aún así, el joven lo tiene claro. Han sido los humanos los que se han cruzado en el camino del felino. Y no al revés.

Este choque se ha saldado con una sangría para la población de los tigres en todo el continente asiático. Los datos hablan por sí solos. En apenas 100 años, desde 1900 a la actualidad, la población de los felinos en Rusia ha pasado de unos 100.000 ejemplares a sólo 4.000 en libertad.

El tigre de Java y el de Balí se extinguieron. Ahora se lucha por el de Bengala.

Algo similar sucede en la India. Si hace un siglo había 40.000 animales en libertad, ahora los expertos cifran la población en unos 2.300. El que fuera un santuario para estos bellos ejemplares que se consideraban sagrados, pasó a ser un verdadero infierno. El tigre de Java se extinguió y el de Bali también. Y algo similar le puede suceder al popular tigre de Bengala.

Por eso, conservacionistas, biólogos y organismos internacionales han recrudecido su cruzada para salvar al gran felino. Ésta es una de las realidades que dibuja el documental 'Tigerland' que esta noche estrena en nuestro país Discovery, a las 22:00. "La idea es que nuestro trabajo llegue al mayor número de personas. Pero, además, el documental es un ejercicio de responsabilidad social corporativa", me cuenta Bibiana González, directora de programación de Discovery Iberia.

En Rusia, los cazadores furtivos han amenazado la salud de esta especie. Discovery

Hay varios factores que explican el declive de las poblaciones del tigre. Todos narrados en el documental. Por ejemplo, la caída de la Unión Soviética en 1991. La población no tenía nada que llevarse a la boca. No había trabajo. Y algunos ciudadanos se ganaron unas monedas gracias a la caza del tigre y a su posterior venta con destino China y otros países donde la piel del tigre era venerada. Y no sólo la piel. También otros organos a los que la medicina alternativa le adjudicaba, sin ninguna base científica, propiedades milagrosas.

"La recuperación del tigre es un reto"

Además de Discovery, WWF es otra de las patas importantes en el proyecto de 'Tigerland'. Luis Suárez, el responsable de especies de WWF España me confiesa que el gran objetivo es "que la especie vuelva a reconquistar su territorio". Prácticamente, un sueño para el que se necesita mucho tiempo y, además, mucha labor de sensibilización.

"Queremos que la especie vuelva a recuperar su territorio". Discovery

El documental es una pieza interesante para entender la realidad actual de este animal. Pero, también, para entender cómo se ha llegado hasta ahí. Especialmente llamativa es la explicación de cómo una crisis económica, la bancarrota que provocó la caída de la Unión Soviética, puede poner en jaque un entorno natural y a las especies que lo conforman.

Además, 'Tigerland' pone en evidencia al ser humano. Nos gusta estar por encima del resto de especies. Y, por eso, los reyes y los poderosos de la época colonial cazaban a los tigres. Era una manera de demostrar su poder sobre un felino fuerte y grandioso.