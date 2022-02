Así consiguió el fantasma de Elva Zona Heaster resolver su propio asesinato tras ser enterrada

La ficción a veces supera a la realidad. Es lo que habitualmente pensamos al leer un libro o una película. No obstante, ¿qué ocurre cuando ambos caminos podrían cruzarse? ¿Es cierto? ¿Es falso? La respuesta probablemente nunca la conozcamos, como es el caso de la joven Elva Zona Heaster.

El 22 de febrero del año 1897 encontraron su cadáver en las escaleras en la casa de su familia. Tenía solo 22 años. Los miembros de su familia llamaron al doctor Knapp, quien descubrió que el cuerpo había sido movido a la cama de su dormitorio. Había sido su marido, Erasmus Shue, quien decidió recoger su cuerpo sin vida, limpiarlo y cambiarle la ropa. Le había puesto un pedazo de tela en el rostro para que nadie pudiera ver el rictus de la joven Elva.

El doctor tampoco quiso hacer una inspección profunda del cuerpo y ni siquiera retiró la tela de su rostro. Finalmente, el doctor Knapp aseguró que la joven había fallecido por complicaciones en el embarazo. Durante el funeral, el marido le enrolló un pañuelo en el cuello y tapó su cuerpo con una sábana. El 24 de enero fue enterrada en el cementerio local.

#OTD in 1897, Elva Zona Heaster is found dead in Greenbrier County, West Virginia. This is the only case in US history where the alleged testimony of a ghost helped secure a conviction. #WednesdayWisdompic.twitter.com/J1zdFQphHT