Le aplican un tratamiento de urgencia a su perro y jamás imaginaron la reacción del animal

Los perros son animales increíbles que forman parte de la vida de cualquier persona de manera muy especial. Y “entran” de lleno en el corazón de todos los miembros de una familia. Ocurre de manera tan acentuada y marcada que luego su pérdida duele igual que la falta de un ser querido. Por ello, cuando su vida está en peligro... ocurren cosas tan sorprendentes como la que te contamos a continuación.

Está más que demostrado que los animales tienen problemas de salud. Esto es obvio. Como seres vivos que son, sufren enfermedades que pueden acabar trágicamente. Sin embargo, ellos no cuentan con la capacidad del ser humano de poder hablar y expresarse... aunque con sus gestos y sus sonidos podemos intuir qué necesitan. Recuerda, por ejemplo, la mirada de tu perrito viendo su cuenco de comida vacío. O su llanto cuando le duele algo, o tiene alguna necesidad. Sólo hay que saber observarlos para intuir qué es lo que necesitan.

Algo así le ocurrió a Fred. Fred es un precioso golden retriever que tenía un problema muy grave de salud. No podía respirar adecuadamente. Por ello, sus dueños se entregaron en cuerpo y alma para poder tratarlo y que se recuperase cuanto antes. Entre otras cuestiones, decidieron llevarle al veterinario para realizarle todos los tratamientos que fuesen necesarios para poder disfrutar de su compañía y no soltarle en mucho tiempo su patita.

La reacción de los dueños que ni te imaginas

Los dueños de Fred se informaron de la enfermedad respiratoria que tenía, y decidieron dotarle de una máquina que le ayudase a respirar, de un nebulizador. Los nebulizadores se utilizan en animales sobre todo, para hidratar y dispensar oxígeno a las vías respiratorias para un animal con problemas para respirar por sí mismo. Así que, tomaron esa decisión trascendente para ayudarle.

El veterinario les recetó este soporte y a través de él, ayudarían a respirar al golden retriever. Sus dueños tenían miedo, porque creían que no iba a dejarse y que Fred lo iba a poner muy difícil. Lo increíble de esta historia es que el animal se dejó desde un primer momento, lo que dejó consternados y emocionados a sus dueños.

Parece que Fred entendió que esa pequeña ayuda era por su bien, para mejorar su salud... y no puso ninguna resistencia. Se portó como un campeón y el Golden dejó que le colocasen la mascarilla. Este caso sorprendió a muchísimas personas pues es bastante relevante que un perro con una buena capacidad física sea tan obediente y no muestre resistencia alguna. Aunque, eso sí, cabe destacar que las fotografías del precioso animal conmueven y mucho. No obstante, también muestran el maravilloso amor que profesan sus dueños por él, que han hecho todo lo impensable para salvarlo y que sus pulmones puedan recibir el oxígeno necesario para continuar adelante.

Fred es un Golden Retriever, una raza de perro que surge en Reino Unido, en concreto en Escocia... sobre el año 1850, mitad del XIX. Con sus características físicas, este y cualquier Golden cuenta con las habilidades suficientes para convertirse en un perro de caza por su potencial hocico. Además, también es bastante "amigo" del agua, dado su pelaje, que hace más sencilla su inmersión en el agua e incluso su cuidado. Así que ¡todos son ventajas! Es un perro ideal para la familia.