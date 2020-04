Un perro se pone a tocar el piano ante un bebé y su reacción deja a todos sin palabras

Si hay algo que está demostrado científicamente es que la música potencia la memoria y los recuerdos. Este arte es capaz de rememorar recuerdos, hacernos sonreír, crear nuevas experiencias vitales... y es una alternativa muy necesaria en los tiempos de coronavirus que vivimos.

Pero...¿Y si te digo que las mascotas también disfrutan con la música? Puedes encontrar muchísimos vídeos a través de plataformas como Youtube con canciones que relajan a los animales e incluso les hace descansar. Bueno, algo similar le sucedía a este precioso Beagle. En este caso, este animal ha disfrutado de manera propia de la música. Enseguida entenderás por qué.

El artista Alejandro Sanz compartía hace poco a través de una de sus redes sociales, Instagram, una escena que ha dejado a sus seguidores sin palabras. Y no es para menos. Muchas mascotas tienen habilidades que los hacen ser tremendamente especiales, y nuestro protagonista de hoy tiene una que es totalmente excepcional e inesperada.

Un pequeño can de raza Beagle, llamado Beddy Mercury ha sido el foco de atención de miles de usuarios de Instagram de todo el mundo. Lo que no te esperas es el motivo que hay detrás ni de lo que es capaz de hacer.

La maravillosa habilidad de este animal

El beagle, nuestro protagonista de esta historia, resulta que no es capaz sólo de tocar el piano. Sí, has leído bien. Tocar el piano. Pero es que, además, “canta”. Su increíble capacidad sorprende, ya que no es para nada habitual ver a una mascota tocando el piano con la destreza que lo hace Beddy Mercury. Además, su nombre es todo un homenaje a la mítica banda inolvidable Queen. Un grupo que continúa presenta en la memoria de millones de fans de todo el mundo, a pesar de que Mercury falleciese en el año 1991. Su resurgir sería más latente a raíz del estreno de 'Bohemian Rhapsody', una película que homenajea la figura de una banda del rock que cambiaría la historia de la música.

Además, contaba con una fan muy especial. Su querida dueña bebé, que rápidamente se unió a la escena bailando al son de las notas que tocaba el animal. Una imagen que ha encandilado y rápidamente se volvía viral.

Debido al enorme talento del perrito, sus dueños no han dudado en crearle su propia página en la que sus seguidores pueden incluso descargar sus composiciones musicales. “Buddy Mercury ha capturado los corazones de varios aficionados de la música en varias partes del mundo en poco tiempo”, escribieron sus dueños. “¡Gracias a todos por su amor y amables palabras! ¡Buddy ama entretener a su familia y a sus seguidores!” , añadían.