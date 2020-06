La reacción viral de un perro a su canción favorita: sincronización perfecta... ¡con las orejas!

Las imágenes de un perro bailando una canción que suena por la radio se han hecho virales en las redes sociales y a lo largo de todo internet.

En el vídeo puede verse al perro en cuestión, en concreto un pastor alemán, en el asiento del copiloto de un coche. Cuando la canción empieza, el animal reacciona moviendo las orejas en perfecta coordinación con el compás de la música. Sin duda, podemos hablar de un perro con un sentido del ritmo de lo más desarrollado.

No obstante, algunos usuarios han dejado en los comentarios del vídeo la teoría de que no es el perro quien mueve las orejas, sino el dueño, que supuestamente permanece escondido en el asiento de atrás. El debate está ahí, ¿tú qué piensas? ¿Podemos hablar de un perro prodigio o no es más que postureo para triunfar en las redes?

Tanto si el vídeo es verdadero como si es un montaje, lo que es indudable es que la música trae muchos beneficios a los perros, igual que a sus propios dueños. Se trata de una cuestión que se ha llevado a estudio en el proyecto 'Through A Dog's Ear' (a través de la oreja de un perro), una investigación de la doctora Deborah Wells de la Universidad de Queen's en Belfast.

En concreto, el estudio exminó el efecto sobre los animales de diferentes estilos musicales. Pues bien, la conclusión a la que llegaron los investigadores fue que la música clásica tenía el mejor efecto en su bienestar. Este principio, además, puede aplicarse no solo a los perros, sino también a otros animales como gatos, gorilas y elefantes.