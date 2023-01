¿Qué pasos debo seguir si mi perro tiene diarrea?

La diarrea es algo muy molesto y desagradable de tener. Pero, cuando nuestro perro tiene esta condición, es más molesto todavía, principalmente porque tenemos que tener cuidado en donde ponemos los pies, pero sobre todo porque no es nada agradable ver a nuestra mascota pasar un mal momento por tener un problema de salud. Por no mencionar la necesidad constante de sacarlo a la calle para que pueda hacer sus necesidades y que el animal, en este caso, no puede aguantarse por mucho tiempo.

Que los perros sufran de esta condición es algo más habitual de lo que creemos. Además de que esto puede ser causado por muchos factores diferentes. Esto último implica que encontremos la causa de este problema para así poder evitarlo en el futuro y saber cómo proceder. Cuando nuestro perro tiene diarrea debemos llevarlo cuanto antes al veterinario para comprobar el estado de nuestra mascota y empezar lo antes posible con el tratamiento.

Algunas de las causas que pueden provocar diarrea en nuestro perro son:

Un cambio brusco en la comida de nuestra mascota . Por este motivo se recomienda hacer el cambio de forma gradual y progresiva. Es decir, empezar con poca cantidad del pienso nuevo mezclado con mucha del viejo y, poco a poco, ir aumentando la cantidad del nuevo mientras reducimos la del pienso viejo.

. Por este motivo se recomienda hacer el cambio de forma gradual y progresiva. Es decir, empezar con poca cantidad del pienso nuevo mezclado con mucha del viejo y, poco a poco, ir aumentando la cantidad del nuevo mientras reducimos la del pienso viejo. Que el animal ingiera un objeto, planta o alimento que es tóxico o comida en mal estado.

Que el perro se haya comido algún alimento o medicamento al que sea alérgico. Por lo que la diarrea en este caso sería un síntoma de reacción alérgica.

Por lo que la diarrea en este caso sería un síntoma de reacción alérgica. Estrés. De la misma forma que el estrés puede alterar nuestro sistema digestivo , también puede hacerlo en el de los perros.

De la misma forma que el estrés , también puede hacerlo en el de los perros. Síntoma o señal de que nuestro amigo de cuatro patas tiene una infección por parásitos, virus o bacterias.

Aliviar los síntomas

Es aconsejable que el animal no coma nada durante, como mínimo, 12 horas para que su estómago echar la sustancia o alimento tóxico que haya ingerido. Durante este ayuno en imprescindible que mantengamos a nuestro perro hidratado. Por lo que tenemos que asegurarnos de que tenga siempre agua fresca a su alcance.

Una alternativa para mantenerlo hidratado es darle un caldo casero. Para este tendremos que cocer carne de pollo o pavo (sin huesos)con zanahoria, no debe llevar nada de sal, ni cebolla, ajo (estos dos son alimentos tóxicos para los perros), ni condimentos. Una vez hecho el caldo, tenemos que colarlo, para quitar cualquier sólido, y se lo daremos una vez que este se haya templado.

Pasadas las 12 horas de ayuno, el animal podrá retomar su alimentación, eso sí, de forma progresiva. Recuerda que su estómago todavía está debilitado y sensible, lo que implica que debemos ir poco a poco. La mejor opción es recurrir a la dieta blanda, que es muy parecida a que tomamos nosotros cuando tenemos este mismo problema.

Podemos darle carne de pollo o de pavo cocida (recuerda, nada de huesos) con arroz y vegetales que sean fáciles de digerir (calabaza o zanahoria). La proporción es de 70 por ciento carne y un 30 por ciento de arroz y vegetales. Para que podamos entenderlo mejor, de 100 gramos de comida, 70 gramos son de carne cociday 30 gramos son de arroz y vegetales. La carne tiene que estar desmenuzada en trozos pequeños y los vegetales deben estar cortados de igual forma.

Importante. Bajo ningún concepto le añadas a la comida sal, especias u otro tipo de condimentos.

Para que nuestra mascota se recupere de la diarrea con mayor facilidad, debemos darle la comida en porciones pequeñas, pero de forma más frecuente, para evitar que se empache o que la situación vaya a peor. Si queremos, podemos añadir a la comida una tortilla francesa, sin sal ni condimentos, hecha con un huevo. Bajo ninguna circunstancia podemos añadir leche o cualquier tipo de alimento lácteo, porque estos son tóxicos para el perro.