Los cinco consejos que debes seguir para escoger la cama perfecta para tu perro: presta atención a tu mascota

Curiosamente, los perros duermen entre 12 y 14 horas diarias (casi parecen gatos). Debido a esto, no es tan mala idea invertir algo más de nuestro presupuesto en una cama de calidad que garantice el descanso de nuestro amigo de cuatro patas. Pues, si necesitan dormir más que nosotros, que al menos sean buenas horas de sueño.

Pero, independientemente de si el can tiene tendencia a subirse a nuestra cama o al sofá de casa, necesita una cama que sea mullida y cómoda (en caso contrario, dormirá en el suelo) para que la identifique como su lugar de descanso particular. Además, esta debe estar colocada en un lugar tranquilo para el animal, preferiblemente en una zona en donde nuestra mascota no sea molestada y que al mismo tiempo no llegue a dejarlo apartado de la familia.

Consejo: Evita zonas por las que pase gente todo el rato, rincones ruidosos y con corrientes de aire.

Fíjate en el tamaño de tu perro

Si se trata de un cachorro, podemos comprarle una cama pequeña y con forma de cuna (es decir, que tenga los bordes más altos) para que se sienta seguro. Pero, a medida que crezca, tendrás que ir cambiándola. Por lo que si quieres ahorrar algo de dinero, compra desde el principio una cama que sea para un perro adulto y rellena el hueco que sobre con cojines y mantas enrolladas.

Postura a la hora de dormir

También tienes que fijarte en la postura de nuestra mascota a la hora de dormir. Si le encanta dormir completamente estirado, lo mejor es comprar una cama que sea un poco más grande en relación con el tamaño de nuestro amigo peludo (una buena opción son los colchones alargados sin bordes). Si en cambio, a nuestro perro le gusta acurrucarse, es mejor optar por camas un poco más pequeñas para que sean un cojín hundido por el centro y alto por los bordes, ya que le darán la sensación de cobijo.





Si en lugar de tener una postura fija, nuestro perro cambia de postura mientras duerme, los mejor es hacer una combinación de las dos camas anteriores: una cama más grande de lo necesario para el animal, pero lo bastante mullida como para poder acurrucarse a gusto.

Tipo de tejido

El tipo de tejido es un factor muy importante que influirá en la decisión del tipo de cama que compremos. No es lo mismo una cama que es suaveque una que está hecha con una tela que rasca. Además, hay que tener en cuenta que, si nuestro perro es friolero (algo normal en perros pequeños, de pelo corto y que son cachorros), habrá que buscar una cama que sea peluda, además de añadirle alguna manta. Mientras que, si el animal el caluroso, la mejor opción será una cama de algodón suave y fresco (un tejido que sea transpirable). También es una buena opción que la cama tenga una base antideslizante para evitar que se resbale cada vez que se tumbe.

Edad y constitución del animal

Los perros mayores y con problemas musculares u óseos necesitan usar camas que sean ortopédicas (sí, eso existe). Este tipo de colchones se adaptan mejor a su forma corporal y permiten que puedan tumbarse sin hacer ningún tipo de esfuerzo.

Que sea lavable

Por último, tenemos que asegurarnos de que, tanto el tejido como la composición (cojín y relleno) de la cama se puedan lavar con facilidad,preferiblemente en la lavadora. Pues, al tener esta facilidad, nos ayudará a evitar que la cama tenga malos olores, se llene de pelos y manchas y, como valor añadido, será más difícil que tenga parásitos.