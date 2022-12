Esta es la razón por la que tu perro prefiere dormir en el suelo antes que en su cama

Los perros, por muy bien domesticados y mimados que estén, siempre serán animales. Y, como buenos animales que son, tienen conductas y comportamientos que nos resultan extraños. Por suerte, la mayoría de estos son inofensivos, pero otros pueden llegar a preocuparnos.

Algunos perros sienten predilección por sus propias camas, las cuales elegimos con mimo. Sin embargo, hay otros a los que les da igual esto y prefieren dormir con nosotros en la cama. Pero hay otros perros que se decantan por dormir en el suelo, aun cuando tienen su propia cama para dormir.





Si esto último es el caso de tu mascota, es seguro que te haya llamado la atención y te preguntarás la razón de este comportamiento. Además de si puede ser prejudicial para el perro dormir en el suelo y si puede estar cómodo.

La razón de este comportamiento

Primero que todo. Hay que señalar que si nuestro perro hace esto es porque es muy probable que lo haga porque quiere. Pues, curiosamente, los canes no necesitan superficies blandas para estar cómodos y descansar como nosotros. Por lo que no hay que preocuparse.

Hay varias razones para que nuestra mascota se decante por dormir en el suelo antes que en su cama. Uno de estos motivos es que su cama, o el lugar donde esta se encuentra, no le agrade. Puede que sea pequeña, no le guste el olor o no se amolde a la postura en la que está acostumbrado a dormir. O simplemente es porque no le gusta el sitio donde está la cama.





Otra posible razón es porque la temperatura del suelo le ayuda a aliviar el calor. Esto puede ser más frecuente en verano, cuando hace más calor. Aunque también puede ocurrir lo contrario: que se tumbe en el suelo al lado de un radiador o un suelo radiante.

Lograr que duerma en su cama

Este comportamiento no trae ningún peligro para nuestro perro. Siempre que mantengamos el suelo limpio, para evitar que contraiga ningún tipo de infección, no habrá que preocuparse. Pero, si queremos que nuestra mascota duerma en la cama que hemos comprado, podemos hacer algunas cosas.

La primera cosa que podemos hacer es mover su cama a otro sitio donde suela estar tumbado nuestro perro. Para tener una idea, a los perros les suelen gustar los sitios tranquilos, cerca de una pared.

Otra alternativa es frotar una prenda de ropa usada por nosotros en su cama para que nuestro olor la haga apetecible. También puedes sentarte al lado de la cama e invitarlo a tumbarse en ella. Cuando lo haga, tienes que recompensarlo con cariño o alguna chuchería para que asocie el acto de tumbarse en su cama como algo positivo.