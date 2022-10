Estas son las claves que tienes que seguir cuando tu mascota pilla un resfriado

Con la llegada del otoño también ha llegado la temporada de resfriados. Y no es para menos, los cambios drásticos de temperatura dejan siempre a su paso un rastro de tos, mocos y fiebre que no solo nos afectan a nosotros, sino también afectan a nuestras mascotas.

Los perros y gatos también se enferman, y, por tanto, también se resfrían. La diferencia está en que ellos no lo pueden decir claramente. Por lo que es tarea nuestra estar atentos a los síntomas que presentan para tratarlo y cuidarlo en lo que haga falta.

¿Por qué se resfrían?

Al igual que las personas, los animales también contraen enfermedades. Es normal que los perros y gatos contraigan resfriados al coger frío o estar expuestos a contrastes de temperaturas muy pronunciados. En este sentido, cabe destacar que el resfriado no es lo mismo que la gripe, que también pueden padecerla nuestros amigos de cuatro patas.

La gripe es producida por un virus y es contagiosa entre animales y humanos en casos de deficiencias inmunológicas graves. En cambio, el resfriado no se contrae por una infección de microorganismos ni es contagioso.

Que pasemos mucho tiempo en un lugar frío, no secarnos adecuadamente al mojarnos, tener la costumbre de estar en una zona con corriente o sufrir en nuestro cuerpo, los cambios bruscos de temperatura del ambiente son garantías de desencadenar en nuestro organismo y en el de nuestra mascota un resfriado. Aunque no es una patología grave, hay que tener en cuenta que esto puede derivar en una bronconeumonía si no lo tratamos adecuadamente.





Los síntomas de un resfriado en perros suelen ser: estornudos, tos, secreciones nasales, dificultad respiratoria o respiración por la boca, ronquidos, falta de apetito, ninguna gana de jugar, apatía, cansancio y fiebre. Estos síntomas son los mismos para los gatos, pero en su cuadro de malestar general hay que añadir conjuntivitis, que suele ser una evidencia de alguna otra enfermedad, como un resfriado.

Prevención

Si queremos evitar que nuestra mascota caiga en las garras de un resfriado, es conveniente que evitemos los cambios drásticos de temperatura, alejarlos de las corrientes fuertes de aire y no sacarlos a jugar o a pasear en las horas más frías del día.

De la misma forma, debemos evitar que, en caso de lluvia, se mojen. Además, cada vez que los bañemos, tenemos que asegurarnos de secarlos muy bien. Por no mencionar que tenemos que evitar a toda costa que se destemplen. Otra buena forma de garantizar su salud es teniendo sus vacunas al día, así su sistema inmune estará activo, y proporcionarles alimentos de calidad.

Tratar el resfriado

Si a pesar de nuestros cuidados, caen enfermos, tendremos que llevar a nuestra mascota al veterinario para que le hagan una revisión y saber cuál es el tratamiento a seguir. Normalmente, no es necesaria la prescripción de ningún medicamento. Además, tendremos que proporcionarle a nuestro animal un lugar limpio y cálido. Poner una manta en su cama es una buena alternativa. Pues evitaremos que se tumbe en el suelo frío. Tampoco debemos sacarlo a la calle en los días más frío o gélidos.





También tenemos que intentar que beba tanta agua como sea posible y que coma, aunque no tenga apetito. Habrá que dejarle descansar y no forzarlo a hacer ejercicio físico ni juegos que sean extenuantes. Y por supuesto, tenemos que darles muchos mimos.