Esta es la razón por la que debes lavar los juguetes de tus perros: pueden ser un foco de bacterias y gérmenes

A los perros les encanta jugar, sobre todo a los que son cachorros. Eso es algo que todos los dueños de uno o varios perros sabemos muy bien. Es cierto que pueden entretenerse con cualquier cosa, pero lo mejor es que usen los juguetes que están diseñados específicamente para ellos. Pues son resistentes, seguros, les estimulan tanto a nivel físico como intelectual y, lo más importante de todo, evitan que jueguen y destruyan nuestras pertenencias.





La oferta de juguetes es muy variada (desde pelotas hasta mantas olfativas). Y, siendo realistas, los mimamos y consentimos con frecuencia comprando más juguetes de los que nuestrasmascotas necesitan. Sin embargo, a no ser que nuestro perro esté adiestrado para que deje sus juguetes en un lugar concreto de la casa, los tendrá esparcidos por esta, al mismo tiempo que acumulan polvo y suciedad. Por lo que es necesario lavarlos de vez en cuando.

¿Cada cuánto tiempo hay que lavar los juguetes?

Si tenemos en cuenta que nuestros perros juegan con sus juguetes usando la boca y las patas, y que estas dos zonas siempre son propensas acumular gérmenes, bacterias y, como no, suciedad. La respuesta es, como mínimo, una vez al mes, si no quieres que tu amigo de 4 patas corra el riesgo de ponerse enfermo. Además, los juguetes para canes siempre están rodando por el suelo o atrapados debajo del sofá, por ejemplo, convirtiéndose en un imán para el polvo, las bacterias, los gérmenes e incluso el moho (o ácaros si se tratan de peluches). Por no mencionar las pelusas, babas y restos de comida o barro si juegan con estos en la calle.





Como hemos mencionado antes, tenemos que lavar los juguetes, como mínimo, una vez al mes. Pero, lo más recomendable es hacerlo cada 2 semanas. Especialmente si el animal los usa mucho fuera de casa o los comparte con otros perros o animales, entre otras cosas, para evitar que contraigan enfermedades.

Cómo lavar los juguetes

Ante la duda sobre cómo lavarlos, sigue siempre las indicaciones de lavado que vienen en las etiquetas, ya que ahí constan las especificaciones. Pero, si no puedes leer las instrucciones de esta, por norma general, los juguetes que son de tela (mantas, peluches y cuerdas) se pueden lavar en la lavadora, lo cual nos ahorra tiempo y esfuerzo.





Pero, si se tratan de piezas pequeñas, lo mejor es meterlas en una bolsa de malla especial para la lavadora y usar un detergente con un olor suave y abstenernos de utilizar suavizante o lejía. Debemos usar un programa de lavado corto con agua fría y sin centrifugado. Posteriormente, debemos secar los juguetes al aire libre, debido a que la lavadora puede encogerlos, deformarlos o incluso dañarlos.

Juguetes de goma

Si los juguetes están hechos de goma, plástico o silicona, es convenientelimpiarlos con un paño húmedo después de casa uso. Y, a la hora de lavarlos, lo mejor es que sea a mano con agua templada, usando una esponja suave y el jabón que usemos normalmente para lavar los platos.

Cosas a tener en cuenta

Tenemos que evitar utilizar estropajos que sean demasiado duros como para dañar los materiales de los juguetes. Además, tenemos que asegurarnos de frotar bien entre las pequeñas ranuras que tengan los juguetes, al igual que aclararlos por completo para que no haya restos de jabón, dado que si nuestra mascota ingiere uno de estos restos de jabón puede llegar a ponerse enfermo. En caso de esto último ocurra, tienes que llevarlo cuanto antes al veterinario.