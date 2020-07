El error que puedes cometer si cortas el pelo a tu perro

Llega el verano y empieza a notarse el calor. Las terrazas de bares y heladerías se van llenando, con la debida distancia de seguridad entre mesa y mesa. Poco a poco vamos activando todo lo que ello supone. Sin ir más lejos, vestir con ropa adecuada al tiempo e ir a las piscinas y a las playas para refrescarnos. Muchas personas aprovechan también para darse un corte de pelo y estar así más frescos. No obstante, ¿qué ocurre con nuestras mascotas?

Si tenemos un perro verás que el verano lo nota. Ese pelaje hace que guarde una temperatura corporal en invierno. No obstante en verano, nos puede parecer que es un 'traje' que no se pueden quitar y con el que deben ir todo el año. Ante ello nos puede surgir la pregunta de si debo cortar el pelo al can.

La respuesta es que depende del perro. Según el Centro Veterinario Preciados, esto varía en función de la raza de nuestra mascota. A pesar de que nos pueda parecer lo contrario, el pelo ayuda en verano también. Ello es debido a que el mismo pelaje que en invierno les protege del frío, en el periodo estival actúa como escudo protector. Además les aísla del calor. Si le pelásemos es como si nosotros fuéramos sin protección a tomar el sol. Una vez que crezca, también lo hará más débil, lo que no interesa tampoco.

Perros a los que no debes cortar el pelo

Hay varias razas que no debemos cortar el pelo, responden desde el Centro. Entre ellas se encuentran la husky, alaska, el pastor alemán, el golden retriever, el collie o el shiba Inu entre otros. Si se hace, se estaría desprotegiendo al can.

Perros a los que puede cortar el pelo un profesional

Por otro lado, hay otras razas que sí que es más adecuado el corte de pelo. Entre ellos estarían los bichones, los caniches, perros de agua, el yorkie o westie entre otros. Estos perroes tienden a tener un pelaje más corto.

No obstante, si se opta por hacerlo en el caso de los perros a los que sí se puede cortar el perro, debe realizarlo un profesional. No es adecuado que se haga en casa y mucho menos con una cortadora de pelo común. No hacerlo de la mano de un profesional podría generar cortes de mucho pelo.

Lo que hay que hacer de manera constante, y no solo en verano, es mantener el pelaje lustroso y sin nudos. Para ello un buen cepillado es esencial. Si se hace a contrapelo se pueden prevenir y mantener la cabellera de tu mascota de forma correcta.