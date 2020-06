Encuentra un "gatito" en su granja y la prueba de ADN deja a todos boquiabiertos

Un granjero ruso estaba trabajando en sus terrenos una mañana cuando comenzó a escuchar unos llamativos maullidos que provenían de uno de sus establos. Alertado, quiso ver lo que estaba pasando y se acercó al lugar de donde provenían los misteriosos ruidos. Una vez allí, descubrió una sorprendente camada de "gatitos" que estaban escondidos en el lugar.

Pero algo no le cuadraba a aquel granjero, las orejas de los animales no eran las características de los gatos domésticos, además de que los animales tenían mucho más pelo de lo normal. Así que, ante la duda, el granjero decidió trasladar a los "gatitos" a un centro veterinario, donde pudieran practicarles las pruebas correspondientes para asegurarse de que eran gatos y no otros animales.

La prueba de ADN de los gatitos sorprende a todos

El veterinario al que llevaron a los animales quedó bastante sorprendido de lo que le habían traído: el resultado de las pruebas era bastante increíble. En lugar de tratarse de unos gatitos, como ellos pensaban, los animales eran unos pequeños manules hembra.

Los manules son unos mamíferos carnívoros muy parecidos a los gatos que habitan en la zona de Mongolia, Siberia y el Tibet. Es un animal solitario y que suele cazar al alba y en el crepúsculo. Se alimenta sobre todo de ratones y pájaros y es el felino que mejor escala de todos.

Aunque tiene un tamaño similar al de los gatos, sus orejas y sus patas difieren bastante de las de los felinos domésticos, aunque durante décadas su gran parecido físico hizo que se le clasificara dentro del género felis, una clasificación que ya ha sido revisada.

Los "gatitos" fueron trasladados a un sitio mejor

Ante la imposibilidad de que los gatitos fueran cuidados por el granjero que los había encontrado, se tomó la decisión de trasladarlos a un centro de cuidado de animales, en el que dos gatas que recientemente dieron a luz los amamantan y cuidan de ellos.

En el zoo de Poznan, en Polonia, los dos manules son cuidados desde hace un par de meses con mucho cuidado. Muchas veces estos animales tienen dificultades para llegar a la edad adulta por el riesgo de padecer algunas enfermedades, pero en este caso, parece que gozan de muy buena salud.