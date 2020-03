Compra un perro para su hija y al aterrizar ocurre la peor de las tragedias

Sebastian era un cachorro de yorkshire de 12 meses. Un perrito que costó nada más y nada menos que 3.000 dólares. Era el regalo perfecto para su hija y Cory McJimson se subió a aquel avión sin ser capaz de imaginar lo que ocurriría cuando le recibiese su familia en el aeropuerto internacional de Los Ángeles

Un viaje que la familia no olvidará

Cory decidió regalarle un perro a su hija de tan solo 5 años. Para ello, viajó hasta Ohio, donde decidió comprar a Sebastian. El joven Yorkshire sería un compañero perfecto para su hija. Un miembro más de la familia que le estaba esperando en las puertas del aeropuerto de Los Ángeles.

Cory eligió a Sebastian y se subió en un vuelo de la compañía Delta. No hubo incidentes reseñables durante el vuelo. Un viaje plácido, al uso, como los que acostumbran a hacer miles de norteamericanos a lo largo y ancho del país. Tan solo una escala en Atlanta Su familia le estaría esperando en la zona de ‘Llegadas’, y entonces, podría darle la sorpresa a su hija que tanto ansiaba: presentaría a Sebastian, el nuevo perro y miembro de la familia.

La peor de las noticias llegó al aterrizar

El sueño de una familia unida que crecía con el amor de un nuevo miembro, se veía desvanecido por la peor de las noticias. Cory bajó del avión, se dirigió a recoger su equipaje y entonces le comunicaron la tragedia.

Es habitual que los perros viajen en unos compartimentos especiales, con transportes especiales diseñados para sus necesidades. Cory no podía creerlo. Le entregaron la caja en la que debería estar Sebastian y pudo confirmar él mismo la tragedia. El joven yorkshire no se movía, tampoco respiraba. Cory no podía creerlo, pues su familia estaba esperando su llegada con la del nuevo miembro de la familia que ya no podría formar.

Viaje de emergencia al veterinario

Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia y el perrito fue trasladado a un veterinario cercano. Según ha podido saber el portal americano TMZ, se le practicaron primeros auxilios, pero ya era demasiado tarde. Sebastian había muerto durante el trayecto y Cory tuvo que enfrentarse a su familia, a los que les dijo que el perro se había puesto enfermo.

La compañía Delta aseguró que se harían cargo de la incineración del perro: “Las mascotas son un miembro importante de la familia y nosotros estamos centrados en el bienestar de todos los animales que transportamos”, aseguró la aerolínea a la familia. Además, fuentes de Delta aseguraron que “extienden sus condolencias a la familia de Sebastian” y confirmaron que están tratando de “revisar la situación y entender qué ocurrió”.

El problema de la compensación económica

Una vez confirmada la peor de las noticias le toca a Cory lidiar con algunos de los asuntos más espinosos tras un fallecimiento: el papeleo. Como contábamos, Cory aseguró que Sebastian le costó aproximadamente unos 3.000 dólares. Ahora mismo no está claro quién le tendrá que compensar económicamente por la muerte de su perro, puesto que en esta batalla entrarían los intereses de la propia compañía e incluso del criadero de perros de Ohio donde Sebastian fue comprado.

Sea como fuere, la pérdida de Sebastian es irreparable y Cory junto con su familia ya no podrán disfrutar de la compañía del que a buen seguro se hubiese convertido en el miembro más querido de la familia.

