Un alemán afincado en Galicia convivió durante años con una perra que resultó ser una loba

Michel ha pasado la mayor parte de su vida junto a una 'perra' pero no tenía ni idea de que no era una perra cualquiera sino que era una loba. Michel es alemán y vive en el municipio de Quintela do Leirado situado en la provincia de Ourense. Durante mucho tiempo, ha pensado que su perra era de origen checo, incluso en toda su documentación aparece que su fiel compañera era de esa raza y no una loba. De hecho, su chip identificativo así lo acreditaba.

Sin embargo, los vecinos empezaron a sospechar de que era posible que la perra de Michel, no era de origen checo sino que podría ser una loba. Uno de ellos llamó a la Guardia Civil y comenzaron las investigaciones.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la provincia ha informado recientemente que el pasado 14 de noviembre tenían aviso de que un vecino tenía en una finca cercana a su vivienda a una 'perra'. Aunque, por como actuaba y por su morfología tenían sospechas de que podría tratarse realmente de un lobo.

Tras realizar una inspección al animal, el Seprona recogió el pasado 10 de febrero una muestra biológica. Querían analizar el ADN para determinar con seguridad de qué raza se trataba y por fin despejar la incógnita. Las pruebas se llevaron a cabo en el Departamento de Medio Ambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

A través de una nota de prensa, la Guardia Civil ha explicado que “se obtuvo el perfil genético de los restos biológicos analizados y se ha confirmado que se trataba de un ejemplar de lobo ibérico”

Lo anecdótico de la situación es que la loba ha tenido tres cachorros híbridos tras cruzarse con un perro común, que también estaban a cargo de Michel. Desde hace casi una semana, los cuatro animales están al cargo del Servicio de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.