Vivir hasta el final es posible para Pilar, con un cáncer incurable, gracias a los cuidados paliativos

El dolor te quita la libertad, los cuidados paliativos te la devuelven. Es lo que ha experimentado Pilar, quien con 42 años tiene un cáncer incurable que le ha generado sufrimientos insoportables. Desde que recibe una atención integral, ha pasado de querer que se acabe todo lo antes posible a querer exprimir la vida hasta el final junto a su marido y su hija.

Tras superar un primer tumor hace 4 años, Pilar convive desde enero de 2019 con un cáncer de cuello del útero con metástasis y su situación llegó a ser muy límite. “No me podía ni mover, lo que es en la cama tumbada boca arriba, ni un milímetro me podía mover, porque era un dolor horroroso. Ese tipo de dolor no te da opción a pensar. Te dicen que no te queda mucho tiempo y con ese dolor que tienes lo que piensas es que no sea demasiado, que sea rápido porque vivir así no tiene sentido” recuerda Pilar.

En noviembre la derivaron a un centro de paliativos. Y así llegaron una noche al hospital centro de cuidados Laguna con miedo, según reconoce su marido Pablo. "Te dicen que te llevan a paliativos y te parece que lo que te llevan es a morirte”, explica. Pero lo que descubrieron fue otra cosa y la situación de Pilar ha cambiado drásticamente. “Aquí en dos días me quitaron el dolor. Y a partir de ahí, la vida cambia, es totalmente distinta y te abre otra perspectiva” señala Pilar.