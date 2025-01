No vacunarse de gripe es jugar con fuego: es un virus infravalorado

¿Cuántas veces estás dispuesto a girar el tambor y apretar el gatillo en la ruleta rusa? No vacunarse de gripe y arriesgarse a enfermar gravemente e incluso de perder la vida equivale a uno de esos disparos potencialmente mortales. Así de gráfico lo explica a COPE el Director emérito del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid, Raúl Ortiz de Lejarazu. Se trata señalan desde la Asociación Española de Vacunología de un virus infravalorado. A unos días de llegar al tope de contagios, aún estamos, subrayan, a tiempo de vacunarnos.

Pese a las campañas y la insistencia de los médicos sobre la importancia de la vacunación como mejor prevención de la que disponemos frente a las potencialmente letales consecuencias de la gripe, estamos lejos del 75 por ciento de cobertura de vacunación alcanzada en 2020 en plena pandemia. Llegar o superar ese mismo porcentaje es el objetivo del Ministerio de Sanidad, pero aunque no hay datos oficiales, las cifras hasta ahora disponibles nos sitúan bastante por debajo de ese umbral deseable.

En 2024 se habían vacunado el 63 por ciento de los mayores de 65 años, el 34 por ciento de quienes tienen entre 60 y 64 y el 39 por ciento de los niños menores de 5 años, los que más se contagian. Así lo refleja la quinta oleada del gripómetro, el estudio anual de Sanofi para medir la cobertura de la vacunación en España, efectuada justo antes de Navidad.

Según estos datos menos del 11 por ciento de quienes tienen entre 18 y 59 años se habían vacunado a finales de diciembre y roza el 24 por ciento en la población general. Comparativamente son cotas similares a las alcanzadas en 2023. Y por comunidades, Galicia con casi el 74 por ciento de los mayores de 65 años están vacunados, seguida de Navarra (71,9%), Castilla-León (70,2%) y País Vasco (68,3%). En el extremo opuesto se sitúan Canarias donde menos de al mitad de los mayores de 65 años se han vacunado, Baleares (53,7%) y Murcia (54,6%) que junto a Canarias, Cataluña y Andalucía necesitan mejorar la cobertura en 2025 para alcanzar los niveles de la campaña 2023-2024.

Estamos a tiempo de vacunarnos

Esta semana será previsiblemente una de las de mayor incidencia de gripe al cumplirse 10 días de la vuelta de los escolares a clase tras las vacaciones de Navidad. Los niños son tanto los que más se contagian como los que más trasmiten el virus. Hace 13 años que por ello y porque también hay casos mortales y graves que les afectan la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó vacunar a los niños de entre 5 años y 6 meses.

“Cuando te cuentan que la gripe en niños mata a 0,001 por ciento no parece impactante pero si te digo que cada año la gripe mata en España a 23 niños sí que importa. La vacuna de gripe es para evitar la enfermedad grave y la muerte, niños de corta edad, personas mayores de 60 o de 65 años pero también les pasa a personas sanas que no tienen nada y de todas las edades y no sabemos el motivo”, subraya Ortiz de Lejarazu, que es médico especializado en Microbiología y Medicina Preventiva.

Considera que, salvo quienes ya hayan pasado la gripe esta temporada que ya estarían protegidos, deben vacunarse todos los colectivos de riesgo, además de los niños a partir de los 6 meses y hasta los 5 años, los mayores de 60 años, los enfermos crónicos, los trasplantados y los inmuno suprimidos además de quienes cuidan de personas mayores y de los sanitarios.

“Las personas que todavía no se hayan vacunado de gripe y prioritariamente los grupos de riesgo se deben vacunar ahora de gripe. A mi juicio, todo el mundo debería de vacunarse de gripe. Al no vacunarse ni mucho menos todos los que deberían hacerlo hay vacunas de sobra. De no tenerla financiada y con receta médica la vacuna se dispensa en farmacias y luego puedes ir a ponértela a tu centro de salud”, explica en COPE Fernando Moraga-Llop, pediatra y portavoz y vocal senior de la Asociación Española de Vacunología (AEV).

Datos de cobertura “preocupantes y decepcionantes”

A falta de datos oficiales y aunque logremos registros equivalentes a los últimos años, el porcentaje de personas de los grupos de riesgo que se vacunan en España es preocupante y decepcionante, según Moraga Llop que recuerda que ese pinchazo es la mejor medida de la que disponemos frente a la gripe. Pese a ello, solo el 40 por ciento de los sanitarios se vacunan, algo que para los expertos consultados por COPE supone, salvo en los casos en los que esté justificado, una falta tanto de profesionalidad como de responsabilidad.

Tanto ellos como el conjunto de la población debería tener en cuenta que la vacunación reduce a la mitad la posibilidad de morir en el caso de que nos contagiemos, independientemente del virus de la gripe que nos infecte y, sobre todo, en personas mayores de 65 años, según concluye un reciente estudio español que ha analizado datos de 6,5 millones de pacientes en 38 países y publicado en la revista European Respiratory Review.

La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa que afecta a millones de personas cada año. Se calcula que entre 3.000 y 6.000 personas mueren cada año en España por problemas asociados a la gripe. En la temporada 2017-2018, fueron 15.000 las muertes registradas atribuibles a la gripe.

La vacuna está formulada para hacer frente a los subtipos más comunes de gripe A, como el H1N1 y el H3N2, y los virus de la gripe B en humanos. Y la fórmula de este año, según Moraga Llop, está demostrando ser eficaz “porque hay una alta concordancia entre las cepas del virus que circulan y las que fueron programadas por la OMS para esta temporada”.

Aunque puede verse como una molestia estacional, la infección que causa puede ser grave, especialmente para niñas y niños pequeños, personas mayores y gente con sistemas inmunológicos debilitados. Por ello, la vacuna de la gripe se actualiza cada año para mantener su efectividad y reforzar la protección sobre todo en las personas más vulnerables.

Infravaloramos la enfermedad inmunoprevenible más frecuente

Para el portavoz de la AEV, hay 3 problemas principales en la cobertura vacunal de gripe:

Infravaloramos el impacto y la gravedad que tiene para muchas personas la gripe. Se subestima a pesar de que infectarse aumenta hasta 8 veces el riesgo de tener en las semanas siguientes un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular.

Infravaloramos la efectividad de la vacuna