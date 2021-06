Tomás Guasch: "Un tipo ejemplar y fiable en un mundo complicado"

"Raúl me trató igual la primera vez que nos vimos en Madrid que la última vez que nos vimos en Valencia. Fue el mismo de becario que coronado como lo que es: el mejor futbolista español de la historia. No vi diferencias entre el chico de la Colonia Marconi y el futbolista triunfador, imagino que es cosa de la familia, de lo que mamas de niño. Sabréis que su padre fue uno de los trabajadores, electricista, que trabajó en la iluminación del viejo Bernabeu. Una noche en un partido con el Barcelona me lo contó para matar los nervios, era una seminifal de la Champion que el Madrid acabó ganando y el hombre estaba tan nervioso que no pudo ver acabar el partido, abandonó en el minuto 80. Raúl ya había metido un golazo. Me le encontré camino del vestuario y fue una delicia, el Raúl capitán también fue eso, un tipo ejemplar y fiable en un mundo complicado como el de las estrellas del balón. 44 años cumple, deberíamos invertar una máquina que le devolviera a los 22".