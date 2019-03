Teresa, madre de familia numerosa: “Cuando tienes un problema, el dolor saca la mejor versión de ti misma"

Tiempo de lectura: 1



Siempre que llamas a la puerta de la casa de alguien para hacer una entrevista, sabes que no va a ser una entrevista normal. Entras en una parte importante de la vida que el personaje te quiere contar, y además con un valor añadido. Lo ubicas, lo enmarcas en su entorno más personal. Teresa Robles nos atiende en la cocina, uno de los centros neurálgicos de una casa. Prepara con el horario y el móvil la semana en esta enorme mesa donde se sientan nueve personas cada día. Sí, tiene siete hijos, el más pequeño es Síndrome de down y además se encuentra en plena batalla contra la leucemia que ha puesto patas arriba la vida de esta familia. Teresa confirma que está nerviosa por la entrevista, por desnudarse como mujer sin haber pensado nunca que lo haría, pero también por Jose María. El pequeño tiene que pasar por la revisión semestral en Barcelona. Es el comodín para seguir respirando. Dice que no es más fuerte que cualquier mujer, que todas llevamos el coraje dentro, lo malo de esto es comprobar que sacarlo funciona cuando la necesidad aprieta.