'Speed-watching': a más velocidad, menos comprensión

Consumir contenidos audiovisuales de forma acelerada, lo que conocemos como speed-watching, se ha consolidado como una práctica habitual, especialmente entre los jóvenes. El objetivo es simple: ser más eficientes y absorber más información en menos tiempo. Sin embargo, los expertos advierten de los riesgos que este hábito conlleva para el procesamiento de la información y hasta en nuestro comportamiento.

El psicólogo Oliver Serrano, profesor de Psicología en la Universidad Europea de Canarias resume el principal impacto cognitivo de esta práctica con una frase contundente: "a más velocidad, menos comprensión". Según el experto, este hábito afecta directamente a las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, como son la atención y la memoria. Los procesos de aprendizaje, explica, están íntimamente ligados a la capacidad de mantener una "atención sostenida a un ritmo calmado", algo que el 'speed-watching' interrumpe por completo.

Aunque seamos capaces de visualizar o escuchar un contenido al doble de su velocidad, "nuestra capacidad de comprensión siempre va a ser bastante menor", asegura. La consecuencia es un procesamiento más superficial de la información, donde se prioriza la rapidez por encima de la profundidad y la retención de los conceptos clave.

Diversos estudios demuestran que, aunque los adultos jóvenes pueden mantener un nivel aceptable de comprensión al ver vídeos a 1.5×de velocidad, el rendimiento disminuye significativamente a velocidades superiores (2× o más). En adultos mayores, las consecuencias son aún más marcadas, con déficits claros en memoria y comprensión.

Una falsa sensación de eficiencia

Detrás de la decisión de acelerar un vídeo o un podcast se encuentra la necesidad de "aprovechar mejor el tiempo" en una sociedad marcada por las prisas. No obstante, Serrano también lo vincula con el conocido fenómeno FOMO (Fear of Missing Out), el miedo a perderse algo. Esta ansiedad por estar siempre actualizado nos empuja a "acelerar un poco esos contenidos para que dé tiempo a consumir el siguiente", entrando en una dinámica de consumo compulsivo.

Curiosamente, el propio interés actúa como un freno natural. El psicólogo destaca que "cuando te interesa realmente algo, no lo sueles acelerar". Esto explica la paradoja de que los mismos jóvenes que consumen vídeos cortos a gran velocidad sean capaces de ver un podcast de tres horas a ritmo normal si el tema les apasiona. La aceleración se reserva para aquello que se consume "de fondo" o con menor interés.

Impacto en el comportamiento y la salud mental

Convertir el 'speed-watching' en un "patrón de consumo" habitual tiene consecuencias directas en nuestra conducta. Oliver Serrano advierte que esta práctica "reduce nuestra paciencia" y provoca una "menor tolerancia a la frustración". La inmediatez a la que nos acostumbramos en el mundo digital acaba por trasladarse a la vida real.

Esta impaciencia puede afectar a nuestro entorno social, en la relación con "familia y amigos". Aunque con cautela por ser un fenómeno reciente, el experto apunta que este hábito puede contribuir a incrementar "la irritabilidad, la ansiedad o el nerviosismo". Serrano matiza que el problema no es la herramienta en sí, sino el "uso abusivo" que se hace de ella.

En última instancia, el psicólogo insiste en que la clave reside en el equilibrio y en ser conscientes de sus efectos. Un uso puntual puede ser beneficioso, pero el abuso "nos va a restar espacio para poder detenernos, para poder pensar, para poder reflexionar". La verdadera medida de su eficiencia, concluye, es si al final del día la persona "ha comprendido lo que ha visto o lo que ha escuchado".