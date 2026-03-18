Es prudente disponer en efectivo para cubrir gastos básicos al menos de 72 horas

La guerra en Irán y su extensión a Oriente Medio no debe llevarnos de cabeza a los cajeros automáticos, la peor pesadilla de cualquier banco y del sistema financiero pero, especialmente en tiempos de volatilidad y de incertidumbre, como el actual, conviene tener dinero en efectivo tanto en casa como en el bolsillo ¿Cuánto? El Banco Central de Suecia recomienda 90 euros, otros países aconsejan el equivalente de los gastos básicos de 72 horas y el Director del Master en Riesgos Financieros de la Universidad de Comillas Luis Garvía apuesta por disponer de lo suficiente para "una o dos semanas de supermercado, gasolina y medicinas ".

El efectivo como colchón logístico

Es una medida que no debe venir motivada por el pánico sin por la prudencia "por si hay algún problema técnico o digital como los que ya hemos vivido en el pasado por ejemplo el día del apagón o con cualquier caída del sistema Redsys (la plataforma líder en España para la gestión de pagos electrónico en España), que también ha ocurrido", señala el experto.

La cantidad que recomienda es la suficiente para cubrir "los gastos básicos durante una o dos semanas. No se trata de tener miles y miles de euros", subraya Garvía quien también recalca que "la liquidez es flexibilidad".

Debemos tener lo suficiente como para cubrir una o dos semanas de gastos básicos LUIS GARVÍA Director del Master en Riesgos Financieros de la Universidad de Comillas

Las crisis han demostrado la importancia de tener cash

"Mantén la calma y lleva efectivo" es el título de un informe publicado el verano pasado por el Banco Central Europeo (BCE) que analiza cómo las crisis afectan a la circulación de dinero además del papel del efectivo en situaciones como la crisis de deuda de Grecia de 2008, la pandemia de COVID, la invasión rusa de Ucrania o el apagón que sufrió la Península Ibérica el 28 de abril de 2024. Concluyen que, el "cash" es útil tanto desde el punto de vista psicológico como práctico, un seguro social y algo crucial para afrontar turbulencias políticas, económicas o sanitarias.

El estudio recoge cómo a raíz de estas experiencias, ha habido un creciente reconocimiento por parte de las autoridades de que el dinero en efectivo es un componente crítico para estar preparados frente a una crisis. Holanda, Austria y Finlandia cifran entre 70 y 100 euros por persona en el hogar la cantidad recomendable con la que cubrir los gastos básicos durante 72 horas.

A pesar de la creciente digitalización de los pagos, subrayan, la demanda de billetes se ha mantenido estable en la última década en la Unión Europea. Asciende, según el informe del BCE, al equivalente del 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro con aumentos temporales durante los momentos de crisis.

Claves para invertir en tiempos de conflicto

En un contexto marcado por la volatilidad y la incertidumbre, el miedo puede dar paso a oportunidades si se toman las decisiones correctas. Así lo explica Garvía, quien subraya la importancia de no tomar decisiones en caliente. Según el experto, aunque los acontecimientos actuales generan mucho ruido, "no siempre acaban significando una ruptura estructural".

Para afrontar momentos de crisis, el director de la Universidad de Comillas propone tres ideas fundamentales. La primera es reforzar los fundamentos personales: tener educación financiera, liquidez, un bajo nivel de deuda y una cartera diversificada.

Las crisis no son el problema, el problema es no tener plan cuando llega la crisis" LUIS GARVÍA Director del Master en Riesgos Financieros de la Universidad de Comillas

La segunda clave es ser capaces de distinguir entre los titulares y el sistema. Garvía pone como ejemplo el caso de Irán, donde "el titular es el ataque, pero la rotura sistémica puede tener más que ver con la parálisis del estrecho de Ormuz en función de lo que dure la situación". Finalmente, insiste en que los mercados están diseñados para absorber estas tensiones y que lo peligroso es tomar decisiones de forma irracional.

Desde una perspectiva histórica, Garvía recuerda que los grandes conflictos no han destruido el mercado global a largo plazo. "Después de los grandes conflictos ha habido siempre recuperaciones y se han hecho grandes fortunas", asegura, aunque sí pueden generar caídas temporales.

La educación financiera como pilar

La educación financiera es, para el experto, un pilar fundamental. Recomienda la diversificación a la hora de invertir para no "meter todos los huevos en una misma cesta" y tener especial cuidado con las emociones, las compras compulsivas y la deuda, especialmente con las tarjetas de crédito.

Finalmente, Garvía pone el foco en la importancia del ahorro y la inversión a largo plazo. "Cuanto antes empecemos a planificar nuestro futuro, más rendimiento vamos a sacar", afirma, y recomienda no esperar a los 50 años para planificar la jubilación. Su máxima es clara: "Nunca invertir en algo que no controles".