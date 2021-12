Preguntas y respuestas en la vacunación de tus hijos contra el COVID

En nuestro país 3,3 millones de niños están en esta franja de edad a la que todavía no se había inoculado la vacuna contra el COVID porque no se había aprobado. Una vez que la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a ella Pfizer la ha distribuido en toda la UE. En el caso de España 1,3 millones de dosis llegaron este pasado lunes y otros dos lo harán a lo largo de enero. El no haber hasta ahora dosis para los niños ha provocado que en esta sexta ola del virus en España sea la franja que mayor número de contagios ha acumulado pese a que los pequeños en su mayoría pasan el coronavirus de manera leve e incluso asintómatica. De hecho, el análisis epidemiológico durante la quinta ola en España de Sanidad muestra que solo el 0,21% de los casos en estas edades precisó de hospitalización y el 0,016% requirió de ingreso en UCI pediátrica.