Los nuevos tratamientos contra el cáncer duplican la supervivencia

La oncología está viviendo una auténtica revolución. Nuevos tratamientos y estrategias terapéuticas han conseguido duplicar la supervivencia por cáncer en los últimos 40 años, abriendo un horizonte de esperanza para los pacientes y sus familias y, según señalan desde la Fundación ECO, 2026 se presenta como un año decisivo por los avances que se esperan en la progresiva implementación de los últimos tratamientos y la tecnología aplicada al diagnóstico.

Los oncólogos consultados por COPE consideran que estamos viviendo una auténtica revolución en la oncología. Todo un cambio de paradigma debido en gran parte a la inmunoterapia y a la medicina de precisión, que permiten atacar al tumor de una forma mucho más dirigida y efectiva mejorando no solo la supervivencia sino también la calidad de vida de los pacientes.

Para garantizar la mejor atención a los pacientes, en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ponen el foco en la necesidad de humanizarla. Se trata, subrayan, de garantizar una atención integral en todas las fases de la enfermedad, de reforzar su participación en la toma de decisiones, de mejorar la forma en la que se les comunican las noticias y de valorar sus necesidades no solo físicas sino también emocionales, familiares, sociales y laborales.

Nuevos horizontes terapéuticos

El oncólogo y presidente de la Fundación ECO, Jesús María Foncillas, explica en COPE que los tratamientos más esperanzadores pasan por "el uso y la incorporación de la protonterapia que nos permite una mayor precisión en la radioterapia, el uso de anticuerpos dirigidos o de secuencias o moléculas de ARN dirigidas contra características específicas del tumor y, al mismo tiempo, las terapias celulares como las CAR-T aplicadas también a tumores sólidos" .

En la inmunoterapia 2.0 pone también el foco Marta Puyol, directora científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, quien explica en COPE que confía en que este año se clave ya que hay muchos avances pendientes en la Unión Europea y está a punto de aprobarse medidas regulatorias y también que impacten en el precio de los fármacos por lo que "soy optimista".

Para Javier Serrano, director de humanización y de innovación en la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la esperanza está en diagnósticos cada vez más tempranos con la implementación de cribados y en la investigación de la que surgen los nuevos tratamientos.

La investigación, un motor imparable

En la AECC, el objetivo es claro alcanzar una tasa de supervivencia del 70 por ciento para el año 2030. Para ello insisten en la necesidad de que la investigación no se detenga ni en España ni en la Unión Europea. Sin embargo y según explican a COPE desde la Fundación ECO, en 2026 está previsto que se reduzca un 20 por ciento el presupuesto del Plan Europeo contra el Cáncer desplazado por un mayor gasto en defensa. Es algo que según subrayan dificulta hacer frente con garantías al mayor reto sanitario de nuestro tiempo.

Abogan además por garantizar acceso equitativo a los tratamientos innovadores en todo el territorio nacional, eliminando las desigualdades que todavía existen entre comunidades autónomas e impulsar la calidad asistencial.

En España, hay 2,2 millones de personas con algún tipo de cáncer y cada año se diagnostican casi 300.000 casos nuevos, una tendencia que va al alza debido, entre otros factores, al envejecimiento de la población y a los hábitos de vida saludables. Además, en España, el cáncer se ha convertido la primera en la primera causa de muerte.

El reto de un trato más humano e integral

Más allá de los avances médicos, los expertos han puesto el foco en la necesidad de un abordaje más completo del paciente. El doctor Javier Serrano explica en COPE cómo "a todos nos gusta que nos gusta que nos traten y evalúen de forma más completa, más humana, más integral y que además se nos escuche. No solo que se nos pregunte sino que también se nos tenga en cuenta nuestras respuestas para definir las líneas de tratamiento o las decisiones durante todo el proceso de la enfermedad".

Se trata, en definitiva subraya, de mirar a la persona a los ojos y tener el tiempo necesario para darle todas las respuestas que necesite y evaluar cuáles son las necesidades que va a tener para priorizar las diferentes problemáticas que pueden plantearse para poder atenderle de la mejor forma posible: "es fundamental detectarlas de forma temprana ya que favorecerá la evolución tanto lo que tiene que ver con la parte clínica como con la parte social y emocional".

Por este motivo, los especialistas reclaman una mayor integración de los cuidados paliativos y de fisioterapia, el apoyo psicológico, nutricional y la atención social, laboral y jurídica desde el momento del diagnóstico. Se trata de ofrecer un tratamiento integral que no solo busque curar la enfermedad, sino también cuidar a la persona, ayudándola a gestionar el impacto emocional y a reintegrarse en su vida cotidiana de la mejor manera posible.

Cifras que obligan a priorizar y humanizar el cáncer

Los tumores más diagnosticados en España en 2026 serán el cáncer colorrectal, y los de mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria. En hombres, los más frecuentes serán los cánceres de próstata, colorrectal y pulmón, y en mujeres, los de mama, colorrectal y pulmón, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

"Estamos viendo como los investigadores españoles estamos abanderando la lucha contra el cáncer a nivel mundial. Lo que nos falta siempre es la financiación y un mayor impulso institucional", subraya Puyol.

·Preocupa el aumento de la incidencia del cáncer en adultos jóvenes posiblemente relacionada con dietas inadecuadas, disfunciones de la microbiota, obesidad y/o uso excesivo de antibióticos. En 2026 se diagnosticarán más de 8.000 cánceres en adultos jóvenes en España, unos 3.400 en hombres y 4.800 en mujeres. El cáncer de mama representará el 20,5% de los casos y el de tiroides, un 13,4%.

La tendencia al alza en los diagnósticos y el aumento del número de pacientes obligan, según subrayan los expertos consultados por COPE, a redoblar los esfuerzos en investigación y a dotar de los medios necesarios al sistema para la intención integral de los pacientes con los recursos necesarios y dedicándoles el tiempo que necesitan: "vamos en la buena dirección, subrayan, pero no al ritmo que nos gustaría" y que necesitan los enfermos y sus familias.