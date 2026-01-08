Más de la mitad de los españoles percibe una discriminación por edad hacia las personas mayores

Más de la mitad de los españoles, en concreto el 55 por ciento, considera que las personas mayores sufren discriminación por su edad. Así lo refleja el XV Barómetro de las Familias en España, publicado por The Family Watch, que eleva este porcentaje a casi el 63 % cuando en el entorno o en el hogar hay una persona mayor dependiente. El informe, basado en 1.000 encuestas, también señala que casi el 49% de los españoles cree que la ayuda para fomentar la cultura del cuidado es insuficiente y otro 40% directamente que es inexistente.

Mas de la mitad consideren que hoy las personas mayores sufren discriminación por razón de su edad" MARIA JOSÉ OLESTI DIRECTORA GENERAL DE THE FAMILY WATCH

Ante esta situación, esta organización que defiende y promueve la familia, apoya la Iniciativa Legislativa Popular contra el Maltrato de los Mayores que cuenta también con el respaldo de la Conferencia Episcopal Española por dos motivos que explicaba en COPE su directora general María José Olesti: " para evitar el edadismo o la discriminación en razón de la edad y fomentar la cultura del cuidado y que todos tengamos el derecho a ser cuidados y a cuidarnos".

Considera especialmente significativo prestar atención a los mayores en una sociedad cada vez más envejecida en la que los mayores de 65 años que ya superan en número a los menores de 14 años como ocurre en nuestro país. En este sentido, ha recordado que desde la fundación llevan años "trabajando para dar visibilidad a la longevidad positiva y al envejecimiento activo", aspectos que, según afirma, "tienen un impacto muy positivo en la ‘Generación Silver’ tanto en la salud física como emocional".

Crear una familia, una meta aplazada

Otra de las conclusiones del estudio es la creciente dificultad para crear un hogar. El 76,8 % de los encuestados opina que "existen mayores dificultades para formar una familia en la actualidad que en generaciones anteriores". Por ello, Olesti ha insistido en que "se hace necesario escuchar a las Familias e implementar medidas reales y de calado", entre las que ha destacado "favorecer el acceso a la vivienda en los jóvenes y medidas para mejorar la conciliación y la corresponsabilidad familiar".

Formar una Familia no es prioritario en España" DAVID ALVAREZ AUTOR DEL ESTUDIO

David Álvarez, autor del estudio, han señalado que "formar una Familia no es prioritario en España" como una de las conclusiones principales. El análisis de los datos revela que los jóvenes de entre 18 y 29 años se centran en "prosperar en su vida profesional" (84,0 %) y en "viajar" (69,2 %). De hecho, menos del 50 % de los menores de 45 años tiene previsto formar una familia en los próximos cinco años.

Salud mental y uso de pantallas, las otras preocupaciones

En materia de salud mental, el barómetro sitúa la situación política y la corrupción (76,2 %) como la principal preocupación del entorno de los españoles. Entre los jóvenes, los mayores desencadenantes del deterioro son "las RRSS" (65,3 %) y "el bulling en colegios" (61,5 %), mientras que para los adultos lo son "las dificultades económicas" (80,7 %) sin olvidar otros factores como "la soledad" (49,1 %).

La tecnología también ocupa un lugar destacado en este último barómetro. Seis de cada diez familias con hijos menores les entregan su primer móvil a los 12 años o antes. La tendencia es a un acceso cada vez más tardío pero lejos del resto de la Unión Europea y de los 16 años que recomiendan los expertos: "Existe la paradoja de que, por un lado, los padres ven cada vez más el riesgo que implica el uso y abuso de las redes sociales y, por otro, sigue siendo el regalo estrella en al Primera Comunión de forma que España sigue posicionándose como el país europeo donde más temprano les damos el móvil a los hijos".