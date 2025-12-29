La mitad de los alumnos con autismo sufre violencia física directa en el colegio

El número de estudiantes con autismo en las aulas ha experimentado un notable crecimiento, y con ello, la violencia que sufren en el entorno escolar. Según datos de la Confederación Autismo España, uno de cada tres estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) presenta este trastorno del neurodesarrollo y la mitad de ellos sufre violencia física directa en el colegio, una situación que se agrava en secundaria y sobre la que falta una mayor conciencia social.

Violencia generalizada en las aulas

El informe, basado en datos de 260 estudiantes con autismo y 430 familias, revela que más del 80% de este alumnado sufre acoso escolar. Durante el curso pasado, seis de cada diez padecieron violencia verbal, cuatro de cada diez violencia física indirecta —como daños en sus pertenencias— y cinco de cada diez, violencia física directa. El acoso sexual asciende al 40% y el ciberacoso muestra un incremento superior en este colectivo en comparación con el resto de estudiantes.

A diferencia de la tendencia general, donde las agresiones físicas disminuyen en la ESO respecto a primaria, en el caso de los estudiantes con autismo este descenso no se produce. Además, el 80 % del alumnado con trastorno del espectro autista se siente excluido de la participación en sus centros. Aunque perciben la existencia de ayuda escolar, no ocurre lo mismo con las relaciones interpersonales y de amistad, ya que la mayoría no son invitados a cumpleaños o actividades extraescolares.

La concienciación, clave para la inclusión

Para Ruth Vidriales, directora técnica de Autismo España, las medidas para atajar esta problemática pasan por la sensibilización y la formación. Vidriales hace hincapié en la necesidad de "educar en la diferencia, enseñar el valor de la diversidad y sensibilizar como una herramienta continuada de prevención y de promoción de la igualdad".

La directora técnica de la confederación también ha subrayado la importancia de "trabajar en planes de convivencia y enseñar al alumnado a identificar situaciones de riesgo, a pedir ayuda, y a que el resto de los compañeros forme parte también de estas acciones".

Un colectivo en crecimiento

Desde 2011, la presencia de este alumnado en el sistema educativo ha crecido un 310 % hasta alcanzar las casi 92.000 personas con TEA. El 85 % de estos estudiantes está escolarizado en la educación ordinaria, con mayor presencia en las etapas de Infantil (23 %) y Primaria (43 %). En la ESO representa el 25 %, mientras que en Bachillerato la cifra desciende al 3,4 %.

El estudio también señala que las chicas con autismo presentan más dificultades para identificar comportamientos de acoso contra ellas. Además, apuntan a una falta de recursos para pedir ayuda y manifiestan un mayor reparo a la hora de denunciar una situación de acoso.