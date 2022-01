Un mes después de Navidad: bajada de precios... y también de clientes

Quien más quien menos mira estos días con detenimiento el bolsillo. Ha llegado enero y lo hace en un contexto de inflación disparada. El último dato que tenemos del IPC nos dice que 2021 cerró con una subida de los precios del 6,5%, su mayor tasa de las últimas tres décadas. Ha pasado un mes de la última vez que salimos a los mercados para palpar la evolución de los productos frescos más demandados entonces, en plena efervescencia navideña. Y ahora constatamos que no hay el bullicio de compras de diciembre. Es más. La poca afluencia es notoria. Preguntamos a los pocos clientes cómo ven los precios y todos coinciden. 'No es exagerado tampoco pero un poquito sí que se nota la subida', 'sí he notado que los precios han subido. En la fruta y verdura muchísimo, en el pescado también que aún no ha bajado todo lo que tenía que hacerlo, algo que suele ocurrir tras las Navidades. En la carne no he notado mucha diferencia'. Pero también está quien acude a comprar con normalidad tras unas semanas complicadas. 'Mis Navidades han sido confinadas con lo cual...'