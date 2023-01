María es paciente del psicólogo por la Seguridad Social y explica su situación a COPE

María acaba de cumplir 27 años y, debido a que en los últimos años ha experimentado una sensación de angustia y tristeza, decidió buscar ayuda en el sistema público.

"No me encontraba muy bien y necesitaba ayuda. Fui a la consulta, hablamos mucho tiempo y me derivó al psicólogo de la Seguridad Social. Esa misma llamana me llamaron y me dieron cita para psicología...Esto fue en octubre y me dieron fecha para principios de mayo" comenzaba explicando María.

Desde mayo hasta ahora ha estado acudiendo a su psicólogo clínico, pero la frecuencia entre cita y cita, ha sido mucha. "Pasa bastante tiempo, un mes y medio más o menos...Han pasado tres meses desde que no voy, porque mi psicólogo tenía vacaciones, cosa que entiendo, pero no te suelen poner otro psicólogo a sustituirte" explicaba. Eso, atendiendo a su malestar, ha hecho que tenga que buscar una alternativa privada, porque, como dice, la "vida sigue".